Do Niemiec zbliża się fala upałów. Ma być 40 stopni, władze alarmują

W ciągu tygodnia do Niemiec może dotrze fala ogromnych upałów a temperatury sięgną nawet 40 stopni – ostrzegają meteorolodzy. – Ta fala upałów może spowodować wiele ofiar śmiertelnych – mówi minister zdrowia RFN Karl Lauterbach.

Najwyższe temperatury w Niemczech możliwe są od niedzieli (17 lipca) do soboty (23 lipca). Sobota może być wtedy również najgorętszym dniem według aktualnych prognoz – pisze portal RND.



„Nigdy nie widziałem takich temperatur dla Niemiec w modelu pogodowym!” – napisał na Twitterze meteorolog telewizji ZDF Özden Terli. „To jest absolutnie ekstremalne” – dodał.



Minister Lauterbach wzywa do przygotowania się na zbliżające się upały. – Musimy zacząć już teraz, aby chronić osoby starsze i chore przed mega falą upałów – powiedział polityk. Podkreślił, że trzeba zaopatrzyć się w płyny, wentylatory, mówić o znaczeniu nawodnienia. Lauterbach ostrzegł też: „Ta fala upałów może spowodować wiele ofiar śmiertelnych”.



W innych częściach Europy może być jeszcze goręcej, szczególnie Europie Zachodniej grożą upały, jakie rzadko się zdarzały. Według niektórych modeli pogodowych, temperatury mogą wzrosnąć do 43 stopni w Wielkiej Brytanii i do 48 stopni we Francji – pisze RND.

Mit all der gebotenen Ruhe, denn es ist noch über eine Woche hin, aber ich habe noch nie solche Temperaturen für Deutschland in einem Wettermodell gesehen!



Das ist absolut extrem, aber nochmal - abwarten! Das wäre keine Schlagzeile von heute aus gesehen.#Klimakrise @wxcharts pic.twitter.com/86uMh3lSYd — Özden Terli (@TerliWetter) July 9, 2022