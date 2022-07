Śmiszek chce usuwać sędziów TK: Jestem zwolennikiem rozwiązania siłowego

Jeśli naciski moralne i etyczne nie pomogą, jestem zwolennikiem rozwiązania siłowego w kwestii dublerów z Trybunału Konstytucyjnego – oświadczył poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Śmiszek, który jest wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy, był w poniedziałek gościem Onetu, gdzie dyskutował o Trybunale Konstytucyjnym i twierdził, że w tym organie zasiadają „dublerzy”.



Parlamentarzysta mówił, że „jeśli naciski moralne i etyczne nie pomogą”, wówczas będzie „zwolennikiem rozwiązania siłowego przynajmniej w kwestii dublerów z Trybunału Konstytucyjnego”.



– Jeśli politycy PiS udający sędziów nie będą chcieli dobrowolnie opuścić TK, to trzeba będzie wyprowadzić ich siłą – oświadczył polityk.

W sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Śmiszek jest zwolennikiem rozwiązania siłowego pic.twitter.com/9SD3d69r8b — Radosław Poszwiński �������� (@bogdan607) July 11, 2022

#wieszwiecej Polub nas

źródło: onet, portal tvp.info

O takim rozwiązaniu mówił ostatnio szef Platformy Obywatelskiej. Podczas konwencji PO w Radomiu 2 lipca Donald Tusk mówił o „wyprowadzeniu Glapińskiego z NBP”.– Wiecie, że prawnicy zamówieni przez prezydenta Dudę napisali mu ekspertyzy, z których wynikało, że jego (prezesa NBP Adama Glapińskiego) wybór na tę kadencję jest nielegalny. Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP-u i ja to zrobię, jak to wam gwarantuję – powiedział Tusk na konwencji PO.– To jest kłamstwo. Donald Tusk łże. Nie było żadnych ekspertyz sporządzonych w kancelarii i na prośbę pana prezydenta dot. prawnych możliwości powołania mnie na kolejną kadencję – mówił Glapiński.– Prezydent jest oburzony tymi słowami, które mówią o wyprowadzeniu urzędników państwowych z urzędów i dopóki jest prezydentem, nie będą urzędnicy państwowi wyprowadzani ani w ten sposób, ani żaden inny sposób. Nie będzie używana przemoc i nie będą używane metody, które znane są z krajów dalekich od standardów europejskich – komentował z kolei szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP Jakub Kumoch.