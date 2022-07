Siemoniak wypiera się własnych słów nt. prezesa NBP. Co naprawdę powiedział? Jest nagranie

– Przyjadą silni ludzie i go przekonają do tego, że nie jest prezesem NBP – straszył prof. Adama Glapińskiego w stacji TVN24 Tomasz Siemoniak, wiceszef PO. W ten sposób wyraził poparcie dla siłowych pomysłów Donalda Tuska, który groził, że jeśli PO wygra wybory, to on prezesa organu konstytucyjnego, jakim jest NBP - „wyprowadzi”. Na wywiad Siemoniaka zareagował prezes Glapiński i zapowiedział pozew. Teraz polityk tłumaczy się i zapewnia, że miał co innego na myśli. - Kłamstwem jest stwierdzenie, że groziłem użyciem siły - zapewnia. Czyżby? Nagranie jego pełnej wypowiedzi z 2 lipca br. wskazuje na zgoła co innego.

Platforma Obywatelska twierdzi, że Adam Glapiński został wybrany na szefa NBP w sposób niezgodny z prawem. Coraz śmielej grożą profesorowi nauk ekonomicznych sugerując rozwiązania siłowe.



– Departament prawny NBP przygotowuje pisma, aby pociągnąć do odpowiedzialności Tomasza Siemoniaka – powiedział w piątek Adam Glapiński.



– Siemoniak był uprzejmy powiedzieć: „Przyjdą silni ludzie i wyprowadzą prezesa” (...) Bałbym się, gdyby Polska weszła w taki okres swojej historii, że silni ludzie będą wyprowadzać urzędników państwowych z instytucji, które się nie podobają – dodał prezes NBP.



„Powiedziałem o »silnych ludziach, którzy go przekonają«” – tłumaczy się na Twitterze Siemoniak. „Problem polega na tym, że od 2 lipca ta wypowiedź nie zwróciła niczyjej uwagi. Dopiero kłamstwo Glapińskiego z 8 lipca (cytował rzekome: «silni ludzie, którzy go wyprowadzą«) uruchomiło »aferę«” – stwierdził wiceszef PO.



Na ten wpis zareagowała Anna Maria Żukowska z Lewicy. „No dobrze, ale wy chcecie serio opierać politykę na tym, czy Glapiński się z wami zgodzi czy nie?” – zapytała.

No dobrze, ale Wy chcecie serio opierać politykę na tym, czy Glapiński się z Wami zgodzi czy nie? A jak się nie da przekonać, że nie jest szefem NBP, to co wtedy?

Tomasz Siemoniak odpowiedział, że PO chce „opierać się na przywróceniu praworządności i nowych projektach ulepszających jakość życia Polek i Polaków”.



„Ja nie pytam o mowę trawę, tylko o konkrety” – zaznaczyła posłanka Lewicy domagając się wyjaśnienia, czy Platforma zamiesza usunąć Glapińskiego z urzędu?



„Pytając o konkrety, nie warto obrażać od razu rozmówcy” – obruszył się Siemoniak. Zaznaczył, że plany w tym zakresie przedstawiał w piątek i sobotę jego szef Donald Tusk.



„A co Pana obraziło?” – dopytywała Żukowska i przypomniała, że Tusk również straszył rozwiązaniami siłowymi, ale nie przedstawił żadnych konkretów.

Jak widać ludzie Donalda Tuska mają nadzieję, że gdy dojdą do władzy - odbiorą Polakom pieniądze zagwarantowane w programach społecznych. Jaką jeszcze Polskę sobie wyobrażają? Co Donald Tusk proponuje najczęściej? I dlaczego tak fatalnie wypada w rankingach zaufania?#wieszwięcej pic.twitter.com/0XIQ7GJRWW — tvp.info ���� (@tvp_info) July 11, 2022

To nie TVN, że może Pan bezkarnie wciskać ludziom kit. Komorowskiego zrobiliście prezydentem na prośbę prezydenta Rosji, na podstawie paska TVN, a prezesa NBP chcecie z „silnymi panami” wyrzucać, bo RMF coś napisał.



Oto pańskie słowa wypowiedziane w konkretnym kontekście: pic.twitter.com/xWRVuUNwtl — Samuel Pereira (@SamPereira_) July 11, 2022

Po publikacji tego artykułu Tomasz Siemoniak oburzył się, że to nieprawda, że groził prof. Glapińskiemu. W odpowiedzi szef portalu tvp.info, Samuel Pereira przywołał nagranie jego wypowiedzi z TVN24 z 2 lipca br. w całości.