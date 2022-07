Tusk zlikwiduje sztandarowy program PiS? „Jestem przekonana”

Politycy Platformy na spotkaniu z Donaldem Tuskiem znów podnieśli postulat likwidacji programu 500 Plus. – Jestem przekonana, że wszyscy w PO będą chcieli zlikwidować, albo tak głęboko zmienić ten program, aby Polacy nie identyfikowali go już więcej z Prawem i Sprawiedliwością – mówi portalowi tvp.info europosłanka Elżbieta Rafalska, która jako minister rodziny wdrażała to świadczenie. Przekonuje, że rzucane czasem obietnice o zachowaniu przez PO 500 Plus są tak wiarygodne, jak „ukradzione” przez Tuska Lewicy postulaty o czterodniowym tygodniu pracy.

– Mam nadzieję, że zabierzecie ludziom 500 Plus i 14. emeryturę – powiedział do Donalda Tuska członek PO Dariusz Szczotkowski. Stwierdził też, że za Tuska rząd „nic nie dopłacał, ale dawaliśmy sobie radę i było super”. Wypełniona działaczami Platformy Obywatelskiej sala zareagowała oklaskami, a sam Tusk szeroko się uśmiechnął.



Elżbieta Rafalska (w latach 2015–19 jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego) stała na pierwszej linii frontu starć z politykami opozycji, którzy krytykowali 500 Plus i przekonywali, że program zakończy się spektakularną porażką. Podkreślano, że budżet tego nie udźwignie, a przeznaczone dla dzieci pieniądze trafią na alkohol ich opiekunów.



– Tymczasem 500 Plus stanowiło otwarcie polityki rodzinnej PiS. To był przełom w Polsce i ciągle jest to postrzegane jako wielka zmiana w polityce społecznej państwa polskiego. Absolutnie nie wierzę w żadne zapewnienia, że zachowają ten program – mówi portalowi tvp.info Rafalska.



– Tak samo jak przed 2015 r., po ewentualnym dojściu do władzy, będą liberalizować swoją politykę pod najróżniejszymi pretekstami. To samo jest z rzuconym nagle pomysłem czterodniowego tygodnia pracy. To pomysł zupełnie ukradziony (Adrianowi - przyp red.) Zandbergowi i adresowany do lewicowego elektoratu. To nie jest ich polityka, ich program i ich pomysły – zapewnia.

500 Plus? „Na pewno nie w obecnym kształcie”

Elżbieta Rafalska odnosi się również do komentarzy, że to Donald Tusk mówił ludziom, iż podwyższa ich wiek emerytalny, ale przez to będą bardziej szczęśliwi.Z kolei w kontekście 500 Plus, wielokrotnie zmieniał już zdanie.Zobacz także: TVP3 i Radia Szczecin nie wpuszczono na wiec Tuska. Centrum Monitoringu Wolności Prasy protestuje – Jestem przekonana, że wszyscy w POaby Polacy nie identyfikowali go już więcej z Prawem i Sprawiedliwością. Choć nie wszyscy w Platformie przyznają to jeszcze wprost, na pewno nie zostawią go w obecnym kształcie – komentuje Rafalska.– Przypomnę, że od samego początku byli wrogami 500 Plus. Poddawali go niekończącej krytyce i obśmiewali. Po części im się to udało.Tymczasem nie ma żadnych statystyk, które by to potwierdzały – dodaje.W rozmowie z portalem tvp.info europosłanka PiS ocenia, że w narracji Platformy Obywatelskiej „nic się nie spina programowo, bo w poniedziałek mają jakieś propozycje, a we wtorek mówią zupełnie co innego”.Zobacz także: Działacz PO do Tuska: Trzeba zabrać 500 Plus i 14. emeryturę. Dostał oklaski – Nie ma się co doszukiwać żadnej spójności.mówiąc, że to ich pomysł, który mieli dawno gotowy – przypomina.

– Permanentnie powinno się przypominać, że w całej Europie są tego typu benefity dla rodzin. W żadnym kraju rodziny nie były z tego powodu tak atakowane, jak w Polsce robiła to opozycja. Ich oceny i projekty są wyłącznie polityczne, a nie autentyczne – podkreśla.





Tusk straszy użyciem siły

W ostatnich dniach głośno jest również o groźbach, jakie Donald Tusk i politycy PO rzucają po adresem rządu PiS i prezesa NBP.Szef Platformy zapowiedział bowiem, że jeśli wygra wybory, „wyprowadzi” Glapińskiego z NBP. Tusk atakując prezesa banku centralnego powołał się na kontrowersyjne analizy o tym, że rzekomo Glapiński nie mógł być wybrany na kolejną kadencję.Zobacz także: Ekonomistka PO znów się skompromitowała. Rzecznik rządu proponuje jej zakład

W odpowiedzi szef banku powiedział nawet publicznie, że widzi niebezpieczną ewolucję w postępowaniu Donalda Tuska, który, kiedyś zajmował się spiskowaniem w tajemnicy, w ukrytym miejscu, z agenturą postkomunistyczną, nad obaleniem pierwszego demokratycznie wybranego rządu w Rzeczpospolitej Polskiej, co znalazło wyraz w filmie „Nocna Zmiana”.



– Donald Tusk dodaje sobie mocy. Chce zbudować wizerunek wszechmocnego i bezkarnego lidera opozycji, który może zrobić wszystko i ruszyć nawet na tak mocno konstytucyjnie osadzonego prezesa NBP. Chce przekonać, że poradzi sobie z każdą niemocą – uważa Rafalska.



Europosłanka podkreśla w rozmowie z portalem tvp.info, że „jest to element kreacji, ale absolutnie nie należy tego lekceważyć”.



– Tak dużo mówi o konstytucji i praworządności, a chce pokazać, że gdy oni wezmą władzę, to wszystko będzie nieważne. Jego przesłanie to „bójcie się już teraz”. To wszystko jest pełne sprzeczności, ale jest niezwykle niebezpieczne. W tym całym chaosie wyborca na prawdę może się pogubić. Być może w tym ich szaleństwie jest jakaś metoda, ale na pewno jest mało demokratyczna – zaznacza.

Jak widać ludzie Donalda Tuska mają nadzieję, że gdy dojdą do władzy - odbiorą Polakom pieniądze zagwarantowane w programach społecznych. Jaką jeszcze Polskę sobie wyobrażają? Co Donald Tusk proponuje najczęściej? I dlaczego tak fatalnie wypada w rankingach zaufania?#wieszwięcej pic.twitter.com/0XIQ7GJRWW — tvp.info ���� (@tvp_info) July 11, 2022