Liczba Ukraińców wjeżdżających do Unii Europejskiej wraca do poziomu sprzed wojny

Liczba Ukraińców przekraczających granice krajów Unii Europejskiej powróciła do poziomu sprzed inwazji Rosji na ten kraj – poinformowała w poniedziałek unijna komisarz ds. migracji Ylva Johansson.

„Jeśli chodzi o przepływ uchodźców, sytuacja jest teraz stabilna. Na przejściach między UE a Ukrainą liczby są na poziomie przedwojennym, przed COVID, więc wracamy do normalnej liczby ludzi przekraczających granice” – powiedziała komisarz dziennikarzom.



Johansson dodała, że obecnie taka sama liczba osób opuszcza Ukrainę, jak i wjeżdża do niej z terytorium UE.



„Przewiduję, że wielu Ukraińców w UE podejmie decyzję (o swojej przyszłości – red.) przed rozpoczęciem roku szkolnego: gdzie go rozpocząć, w państwie członkowskim UE czy wrócić na Ukrainę” – powiedziała.



Johansson przekazała, że Czechy są krajem o największej liczbie ukraińskich uchodźców w przeliczeniu na mieszkańca, a za nimi plasują się Polska, Estonia, Litwa, Bułgaria i Łotwa.





6 mln Ukraińców

źródło: pap

„Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym, do UE uciekło ponad 6 mln Ukraińców” – wskazuje Reuters powołując się na dane agencji straży granicznej Frontex. W poniedziałek na spotkaniu