Popularne kąpielisko zamknięte. Wypłynęły martwe szczeżuje

Z powodu wypływu na brzeg obumarłych małż tzw. szczeżuj wielkich, nad zalewem w Nieliszu wprowadzono zakaz kąpieli. – Trudno powiedzieć, jak długo potrwa ta sytuacja, bo to u nas pierwszy taki przypadek – poinformował dyrektor zamojskiego sanepidu Stanisław Jaślikowski.

Dwa z 33 kąpielisk działających na terenie województwa lubelskiego zostało zamkniętych przez sanepid. Zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na terenie kąpieliska Moczydło nad zalewem w Nieliszu koło Zamościa.



Jak wyjaśnił Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu Stanisław Jaślikowski, powodem wprowadzenia zakazu kąpieli jest nadmierny wypływ obumarłych małż tzw. szczeżuj wielkich.





„Nie było czegoś takiego przez 40 lat”

źródło: pap, portal tvp.info

– Obumarłe małże unosiły się na powierzchni wody i następnie zbierały się w dużych ilościach na brzegu, tworząc grubą warstwę na piasku. Gmina zaczęła już usuwać to z plaży, bowiem masowy wypływ obumarłych małż powoduje – tak jak w przypadku martwych ryb – nieprzyjemny zapach z powodu ich rozkładu,– wyjaśnił szef zamojskiego sanepidu.Zaznaczył, że trudno powiedzieć, jak długo potrwa jeszcze ta sytuacja. – Jest trochę chłodniej, więc liczymy, że to coś pomoże. Nie mamy żadnych doświadczeń w tym temacie. Jest to pierwszy u nas taki przypadek.Najczęściej kąpieliska były zamykane z powodu wykrycia bakterii e.coli bądź zakwitu sinic – dodał Jaślikowski.Zakaz kąpieli obowiązuje w woj. lubelskim także nad zalewem Bojary w powiecie biłgorajskim. Tam powodem zamknięcia był zakwit sinic.