Kolejna dostawa do gazoportu w Świnoujściu

Do terminalu w Świnoujściu nad ranem dotarła kolejna, 28. dostawa błękitnego paliwa. Gaz pochodzi z USA. To już druga dostawa w tym miesiącu, a kolejna, z Kataru, zaplanowana jest na sobotę.

Dostawa dotarła ok. 4 nad ranem. Przypłynęło 160 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu.



16 lipca z Kataru planowana jest dostawa ok. 200 tys. metrów sześciennych skroplonego gazu, a 22 lipca z USA dotrze ok. 160 tys. metrów sześciennych gazu.



Maj i czerwiec to rekordowe pod względem dostaw miesiące w gazoporcie w Świnoujściu. Było ich aż 12.



Gazoport nie zwalnia tempa: zwiększono załadunek gazu na cysterny o 40 proc. To oznacza, że na terenie gazoportu są trzy stacje pozwalające na załadunek gazu na cysterny.



Dzięki temu będzie można transportować rocznie 185 tysięcy ton gazu skroplonego, podczas gdy wcześniej było to ok. 130 tysięcy ton.



Trwa rozbudowa gazoportu, który powiększy się o drugie nabrzeże i trzeci zbiornik. Po rozbudowie będzie to ponad 8 mld metrów sześciennych rocznie (teraz 6 mld). Planowane ukończenie rozbudowy przewidziano w przyszłym roku.