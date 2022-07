„W tych bitwach zginęło tysiąc orków”. Gwardia Narodowa pokazała nowe nagrania [WIDEO]

Gwardia Narodowa Ukrainy opublikowała film składający się z nagrań ukraińskich żołnierzy pokazujący ostre walki o miasta obwodu ługańskiego – Rubiżne i Siewierodonieck. W tych bitwach wróg stracił 300 jednostek pojazdów opancerzonych, zabitych zostało tysiąc „orków”, a 1500 zostało rannych – podaje wojsko.

Raport: Wojna na Ukrainie



Portal Ukraińska Prawda opisuje, że film jest zmontowany z nagrań wykonanych telefonami żołnierzy Gwardii Narodowej podczas zaciętych walk na wschodzie Ukrainy.



Gwardia Narodowa broniła się w Rubiżnym od początku marca do połowy maja, w Siewierodoniecku – od początku maja do 24 czerwca.



Na nagraniach widać brutalność rosyjskich okupantów, którzy niszczą infrastrukturę cywilną oraz zniszczony sprzęt armii Rosji.



„W tych bitwach wróg stracił ponad 300 jednostek pojazdów opancerzonych, około 1000 orków zostało zabitych, około 1500 rannych w Rubiżnym i Siewierodoniecku, które ukraińscy żołnierze zamienili na maszynkę do mięsa dla rosyjskiego najeźdźcy” – podaje gwardia.



„Nigdy nie zapomnimy obrońców tych miast i na zawsze uhonorujemy bohaterów, którzy oddali życie za Ukrainę i zwycięstwo” – podsumowuje armia.