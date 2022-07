Chaos na Sri Lance trwa. Ponad 100 rannych, dziesiątki aresztowanych

Ponad 100 osób rannych i dziesiątki aresztowanych – to bilans największych w historii Sri Lanki antyrządowych protestów. Z powodu zapaści gospodarczej na ulicach dochodziło do drastycznych scen. W trakcie masowych demonstracji w stolicy Sri Lanki Kolombo grupy protestujących wdarły się m.in. do siedziby prezydenta Gotabayi Rajapaksy.

W sobotę przed południem w stolicy Sri Lanki Kolombo wybuchł jednej z największych protestów w historii tego kraju. Na ulice wyszły tysiące ludzi, obwiniających rząd o doprowadzenie kraju do ruiny gospodarczej.



22-milionowa wyspa boryka się z poważnym niedoborem walutowym. Ograniczył on import paliw, żywności i leków. Pogrążył Sri Lankę w największych od siedmiu dekad problemach finansowych.



Inflacja obecnie wynosi tam niemal 55 proc. Protestujący wdarli się do rezydencji prezydenta i premiera w Colombo. Liderzy demonstrantów powiedzieli, że nie opuszczą rezydencji, dopóki ci politycy nie podadzą się do dymisji i nie powstanie rząd akceptowany przez społeczeństwo. „Potrzebujemy lepszych liderów”, mówią Agencji Reutera.

������FLASH - Des manifestants prennent d’assaut le palais présidentiel au #SriLanka. Le président Gotabaya Rajapaksa a quitté sa résidence peu avant l'arrivée de la foule en colère qui proteste contre l'inflation et les pénuries. (témoins) pic.twitter.com/4MG8zuaCsZ — Brèves de presse (@Brevesdepresse) July 9, 2022

Protesters found cash in the residence of President Gotabaya Rajapaksa, Sri Lanka pic.twitter.com/YLOb9WKYsP — Nguyen Ken (@NguyenK68421403) July 10, 2022

Video footage circulating on social media shows protestors bathing at President’s House. pic.twitter.com/cMfoYV6VXu — DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022