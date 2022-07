„Tylko my uratujemy 500 Plus”, „nie ma takiej możliwości”. Tusk kontra Tusk [WIDEO]

Tylko tacy ludzie jak my, są w stanie uratować 500 Plus – oświadczył w sobotę w Szczecinie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Ten sam polityk nie tak dawno oświadczył, że nie żałuje tego, że za swoich rządów nie wprowadził tego programu społecznego. Wcześniej deklarował, że chciałby dać dzieciom nawet 1000 zł, dzięki czemu byłby „najszczęśliwszym premierem w Europie”, ale nie wie, gdzie są „zakopane miliardy”.

W sobotę w Szczecinie odbyło się spotkanie „Meet Up Nowa Generacja Platformy Obywatelskiej", na którym Donald Tusk rozmawiał z członkami swojej partii. Szef PO mówił m.in. o programach społecznych rządu.





Tusk chce „ratować” 500 Plus

(...) Jeśli naprawdę, na serio, niezbałamuceni telewizją Kurskiego zastanowimy się przez chwilę, co zrobić, żeby 500 Plus znaczyło 500 plus, a nie minus 1000, to przede wszystkim musimy skutecznie tych ludzi odsunąć od władzy – oznajmił polityk.Na tym samym spotkaniu do Tuska zwracał się członek PO Dariusz Szczotkowski, w przeszłości związany z SLD. – Panie premierze, ja pobieram 500 Plus, mój tato pobiera 14. emeryturę. Ja się nie boję tego, że Platforma to zabierze. Ja mam nadzieję, że to zabierzecie (500 Plus i 14. emeryturę), że przestaniemy dokładać kolejne pieniądze do ludzi, którzy będą to pobierać – zwracał się do Tuska Szczotkowski dodając, że za rządów PO-PSL „nic nie dawali, a było super”.Przypomnijmy, program 500 Plus był jednym z głównych założeń nowego programu PiS, który został zaprezentowany przed wyborami samorządowymi 2014 r.

– Wsparcie rodziny to nie jest jedna kwestia. To przede wszystkim praca, mieszkania, ale także polityka prorodzinna w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli po prostu – pomoc rodzinom. Jednym z elementów naszego projektu w tej sprawie jest wspieranie rodzin, które mają dzieci, w ten sposób, że począwszy od drugiego dziecka w rodzinach biedniejszych i średnio zamożnych (a nawet nieco więcej niż średnio zamożnych) na każde dziecko rodzina będzie otrzymywała 500 zł, a jeżeli chodzi o rodziny biedniejsze – począwszy od pierwszego dziecka – mówił w 2014 r. Jarosław Kaczyński.





Gdzie te miliardy?

Do sprawy odnosił się wtedy ówczesny premier Donald Tusk. Stwierdził, że pomysł mu się podoba, ale był sceptyczny. – Według mojej najlepszej wiedzy nie ma możliwości sfinansowania tego projektu.– mówił były premier w Zakopanem.– Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane – bo w Zakopanem nie – i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom, to ja będę najszczęśliwszym premierem w Europie, jeśli będę mógł być autorem czy współautorem takiego projektu – mówił wówczas Tusk.Tusk mówił też o tym programie społecznym na początku czerwca tego roku. – Oczywiście powinniśmy waloryzować, no bo ludzie tracą pieniądze – mówił w Sejmie. Kiedy jeden z dziennikarzy skomentował, że to będzie działania proinflacyjne, wtedy szef PO oznajmił, że „to ta władza będzie brnęła w inflację”.Z kolei w 2019 r. Tusk w TVN mówił, że nie żałuje tego, że 500 Plus nie wprowadził. –. Polska musi teraz inwestować niewyobrażalne pieniądze w zdrowie, edukację i ochronę środowiska – powiedział.