Osoby trans walczą o aborcję na żądanie. „Jestem typem, mam macicę” [WIDEO]

Ulicami podwarszawskiego Pruszkowa przeszedł marsz osób LGBT. „Ani queerfobia, ani kapitalizm” – skandowali zgromadzeni i domagali się szerokiego dostępu do aborcji. Podkreślali, że osoby homoseksualne i transseksualne muszą mieć możliwość przerywania ciąży. Nagrania z tego wydarzenia obiegają już sieć.

Marsz środowisk LGBT zorganizowany przez anarchistyczny Kolektyw Pałacyk odbył się w Pruszkowie z ostatni weekend.



Demonstranci krytycznie odnosili się do głównej warszawskiej Parady Równości i zaznaczali, że tylko na ich proteście mają możliwość wypowiedzieć się „osoby o wszystkich tożsamościach”. „Bo chcemy queerowego wyzwolenia, nie tęczowego kapitalizmu” – podkreślali.



Zgromadzeni w niedzielę skandowali: „Aborcja prawem wszystkich z macicami”. Nieśli ze sobą różne symbole, w tym takie odnoszące się do osób transpłciowych, aseksualnych i biseksualnych.



Kontrowersyjne postulaty wywołały sporą dyskusję w sieci. „Oni pójdą na wybory” – napisał udostępniając jedno z nagrań lewicowej młodzieży prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. Na wideo słychać, jak jedna z osób mówi ze sceny m.in.: „Padło tutaj hasło »prawo do życia«. Oczywiście nie dotyczy ono zygot. Jesteśmy pro abo. Aborcja jest też prawem osób trans. Jestem typem, mam macicę, mogę zajść w ciążę i potrzebować aborcji”.



