Stopniowe wyłączanie gazociągu Nord Stream 1. Duże zniżki na rynku gazu

Konserwacja gazociągu Nord Stream 1

W poniedziałek rozpoczęło się stopniowe wyłączanie gazociągu Nord Stream 1, którym rosyjski gaz płynie do Niemiec.– powiedział agencji dpa rzecznik spółki Nord Stream AG.Jak przekazała spółka eksploatacyjna, prace remontowe potrwają do 21 lipca. W ciągu tych 10 dni gaz nie będzie przesyłany rurociągiem do Niemiec.Sprawdzone zostaną m.in. systemy bezpieczeństwa, zasilania, ochrony przeciwpożarowej i gazowej oraz zawory odcinające i izolacyjne. Przeprowadzona zostanie również aktualizacja oprogramowania.W weekend poinformowano, że Kanada zwróci Niemcom serwisowaną u siebie turbinę dla gazociągu Nord Stream 1, czyniąc w ten sposób wyjątek od nałożonych wcześniej na Rosję sankcji.Zgoda Kanady, aby mimo obowiązujących sankcji odesłać Rosji za pośrednictwem Niemiec turbinę do Nord Stream 1, została przyjęta przez rząd RFN z ulgą. – Cieszymy się z decyzji naszych kanadyjskich przyjaciół i sojuszników – stwierdził kanclerz Olaf Scholz.. Dostawy w sierpniu tanieją o 7 proc., do 163 euro za MW. Natomiast kontrakty z dostawą we wrześniu zniżkują o 6,5 proc., do 165 euro za MW.