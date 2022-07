Ministerstwo przerwało program badania piersi kobiet? „Kłamliwe informacje”

W miniony weekend opozycja zaatakowała PiS, rozpowszechniając w sieci dwa fake newsy. Pierwszy dotyczył wizyty prezydenta na Jasnej Górze. Drugi związany był z opieką medyczną. „Ministerstwo zdrowia wstrzymuje program badań profilaktycznych kobiet w kierunku nowotworów piersi” – napisał na Twitterze Grzegorz Furgo związany z PO. „To fake news. Proszę przestać rozpowszechniać nieprawdziwe informacje” – odpowiadają przedstawiciele resortu.

Grzegorz Furgo to były poseł PO i szef Centrum Informacyjnego Senatu przy marszałku Tomaszu Grodzkim. Jego tweet informujący o rzekomej „katastrofie” rozpowszechniło już w sieci tysiące internautów.



Polityk napisał: „Ministerstwa zdrowia wstrzymuje program badań profilaktycznych kobiet w kierunku nowotworów piersi i jajnika oraz badań genetycznych. Program działał 25 lat i żaden z rządów nie śmiał go psuć. To prawdziwa katastrofa”.



Wiadomość powielali politycy Platformy, Lewicy, a nawet ekonomistka Alicja Defratyka sympatyzująca z opozycją. Część z nich powoływała się przy tym na doniesienia stacji TVN.

Na wpisy odpowiedział szef gabinetu politycznego ministra zdrowia Marek Dudziński.

„To fake news. Proszę przestać rozpowszechniać nieprawdziwe informacje. Program działa! Jednakże od początku września przestanie być programem profilaktycznym, a będzie świadczeniem gwarantowanym NFZ! Co oznacza większe finansowanie!” – podkreślił.



„Kategorycznie dementujemy powszechnie rozpowszechniane kłamliwe informacje o zakończeniu programu profilaktycznego w schorzeniach onkologicznych piersi. Program działa i, co więcej, z początkiem września wzrośnie jego finansowanie” – dodano na oficjalnym profilu resortu na Twitterze.



Do sprawy odniósł się również sam minister.



„Kolejna fala fake newsów przetacza się przez Twittera. Program profilaktyczny w schorzeniach onkologicznych piersi został na początku czerwca przedłużony do końca sierpnia w obecnej formule” – napisał Adam Niedzielski zapewniając, że od września program będzie finansowany ze środków NFZ.



Mimo licznych interwencji, apeli i próśb wprowadzające w błąd tweety nadal widnieją w sieci.

