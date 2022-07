Sellin: Jest duża szansa na upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej

Wiceminister kultury Jarosław Sellin powiedział, że jest duża szansa na upamiętnienie ofiar rzezi wołyńskiej. W Programie 1 Polskiego Radia poinformował, że powstaje polsko-ukraińska grupa robocza, która ma zająć się tą sprawą.

– Przedstawiliśmy ten skład stronie ukraińskiej i czekamy na propozycję ich składu personalnego i będziemy się regularnie spotykać i po prostu wypracowywać procedury działania – powiedział Sellin.



– Myślę, że w związku z tym, jak się Polska w sprawie agresji przeciwko Ukrainie zachowuje, po stronie ukraińskiej jest dużo więcej zrozumienia, że te sprawy trzeba po prostu załatwić, żeby one nie ciążyły na naszych relacjach – dodał wiceminister.



Sellin stwierdził także, że „jest duża szansa, żebyśmy dokonali tego, na czym nam zależy poszukiwania, ekshumacje i upamiętnienia Ofiar Rzezi Wołyńskiej”.



79 lat temu, 11 lipca 1943 r., podczas II wojny światowej, oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii przypuściły skoordynowany atak na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów, które przeszły do historii jako rzeź wołyńska.



Mogło wówczas zginąć około 8 tys. Polaków. Od 2016 r. 11 lipca jest obchodzony Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.