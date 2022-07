Czarnek ostro o Tusku. Mówi o realizacji „planu Palikota”

Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadają, że jeśli wygrają wybory, dojdzie do fizycznego usunięcia z urzędów osób sprawujących funkcje publiczne, jak np. w przypadku prezesa NBP Adama Glapińskiego. – To zapowiedź rewolucji i zamachu stanu – komentuje w programie „#Jedziemy minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister Czarnek w TVP Info został zapytany o wypowiedź lidera PO Donalda Tuska, który w zeszłym tygodniu w Radomiu zapowiedział, że jeśli jego partia wygra wybory, „wyprowadzi Adama Glapińskiego z NBP”.



W ocenie ministra edukacji i nauki to zapowiedź rewolucji i zamachu stanu.



– Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem realizuje dzisiaj zapowiedź Janusza Palikota sprzed parunastu miesięcy, który stwierdził ze trzeba kłamać, bo wyborów się nie wygra. Oni kłamią, bo wiedzą, że wyborów nie wygrają inaczej. Tworzą alternatywną rzeczywistość, a jednocześnie zapowiadają zamach stanu i rewolucję – komentował polityk.



Zdaniem ministra to zapowiedź działania „absolutnie niepraworządnego, polegającego na gwałceniu przepisów prawa i porządku prawnego”.

źródło: TVP Info

– Czyli czegoś, co dziś de facto robi Unia Europejska z PO. Bo dziś UE wraz z PO łamie przepisy prawa, łamie praworządność;– Można skłamać a później powielać kłamstwo w przestrzeni publicznej, by uzyskiwać efekty doraźne. Taki jest Tusk i POL – zero programu, zero jakichkolwiek wizji na przyszłość, tylko rewolucja, zamachu stanu i kłamstwo na kłamstwie – podsumował minister.