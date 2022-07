„The Guardian”: Uber dokonał ekspansji przez lekceważenie prawa i lobbing

Firma Uber dokonywała swojej ekspansji w wielu miastach świata dzięki lekceważeniu prawa, oszukiwaniu policji, wykorzystywaniu przemocy wobec kierowców i potajemnemu lobbowaniu rządów – wynika z dokumentów ujawnionych przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

Gazeta ujawniła 124 tys. wyciekłych dokumentów – nazwanych aktami Ubera – z lat 2013-17. Firma była wtedy kierowana przez jej współzałożyciela Travisa Kalanicka



Dokumenty pokazują, „wątpliwe etycznie praktyki” jej kierownictwa. Wśród opublikowanych dokumentów jest m.in. 83 tys. e-maili, wiadomości wysłanych poprzez iMessages i Whatsapp pokazujących prowadzoną często bez ogródek komunikację między Kalanickiem a wyższym kierownictwem Ubera.



W jednej z takich korespondencji Kalanick odrzucił obawy innych kierowników, że wysłanie kierowców Ubera na protest we Francji naraziło ich na ryzyko przemocy ze strony wściekłych przeciwników z branży taksówkarskiej. „Myślę, że warto. Przemoc gwarantuje sukces” – odpisał.



Wiadomości sugerują, że kierownictwo Ubera nie miało złudzeń co do łamania prawa przez firmę. W jednej z nich jeden z kierowników żartuje, że stali się „piratami”, a inny przyznaje: „Jesteśmy po prostu kur... nielegalni”.

Lobbing wśród polityków

Pokazują one, w jaki sposób Uber próbował wzmocnić swoją pozycję, prowadząc lobbing wśród polityków, ludzi biznesu i mediów.Wśród ujawnionych dokumentów jest m.in. wymiana wiadomości między Kalanickiem a obecnym prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Potajemnie pomagał on firmie we Francji, gdy był ministrem gospodarki.Macron pozwalał Uberowi na częsty i bezpośredni dostęp do niego i jego współpracowników. Jak pisze „The Guardian”, wydaje się, że polityk posunął się do nadzwyczajnych kroków, by pomóc Uberowi i nawet powiedział firmie, że pośredniczył w tajnym „porozumieniu” z jej przeciwnikami we francuskim gabinecie.Ale prywatnie dyrektorzy Ubera ledwo skrywali pogardę dla urzędników państwowych, którzy byli mniej otwarci na model biznesowy firmy. Po tym, jak obecny kanclerz Niemiec Olaf Scholz, który w tym czasie był burmistrzem Hamburga, odrzucił lobbing Ubera i nalegał, by firma zapewniała kierowcom płacę minimalną, jeden z dyrektorów powiedział kolegom, że Scholz jest „prawdziwym komikiem”.Kiedy ówczesny wiceprezydent USA, Joe Biden, zwolennik biznesowego modelu Ubera, spóźnił się na spotkanie z firmą na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, Kalanick wysłał SMS-a do kolegi: „Kazałem moim ludziom dać mu znać, że każda minuta spóźnienia to jedna minuta mniej, którą będzie miał ze mną”.

Śledztwo brytyjskiego dziennika

źródło: pap

Jak opisuje „The Guardian”, Uber, którego wartość to 43 mld dolarów i który wykonuje 19 mln przejazdów dziennie, podciął ugruntowane rynki taksówkowe w wielu krajach. Wywierał presję na rządy, aby zmieniły prawo i utorowały drogę dla opartego na aplikacjach modelu umów na zlecenie.Jeden z dokumentów pokazuje, że aby stłumić ostre protesty przeciwko firmie i uzyskać pożądane zmiany w przepisach dotyczących taksówek i prawa pracy, Uber planował wydać 90 mln dolarów w 2016 r. na lobbing i public relations. Strategia często zakładała omijanie burmistrzów miast i władz transportowych i lobbowanie bezpośrednio w rządach.„The Guardian” prowadził globalne śledztwo w sprawie wyciekłych plików dotyczących Ubera, dzieląc się danymi z redakcjami wchodzącymi w skład Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). W oświadczeniu wydanym w odpowiedzi na wyciek Uber przyznał się do „błędów i błędnych kroków”, ale powiedział, że firma zmieniła się po 2017 r. pod kierownictwem obecnego szefa firmy Dary'ego Khosrowshahiego.„Nie mamy i nie będziemy usprawiedliwiać przeszłego zachowania, które wyraźnie nie jest zgodne z naszymi obecnymi wartościami. Zamiast tego prosimy opinię publiczną, aby oceniała nas przez to, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich pięciu lat i co zrobimy w nadchodzących latach” – oświadczyła firma.