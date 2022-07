Nawoływał do zabójstwa prezydenta i premiera. ABW zatrzymało Piotra U.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali w Bełchatowie Piotra U., który nawoływał do zabójstwa prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i policjantów – dowiedział się portal tvp.info. Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Według służb sprawa jest rozwojowa.

Informację o zatrzymaniu Piotra U. potwierdził portalowi tvp.info Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Śledztwo w tej sprawie prokuratura wszczęła w połowie czerwca po zawiadomieniu złożonym przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach.



U. publikował na Facebooku „obraźliwe i wulgarne wypowiedzi zawierające nieprawdziwe stwierdzenia skierowane w stronę urzędującego prezydenta RP”. Przez swoją aktywność w mediach społecznościowych nawoływał do zabójstwa prezydenta i premiera Polski oraz funkcjonariuszy policji.



Żaryn przekazał, że mężczyźnie prokuratura postawiła zarzut „publicznego pochwalania zbrodni zabójstwa w celu wyniszczenia określonych grup etnicznych, nawoływania do zabójstwa prezydenta RP, urzędującego prezesa rady ministrów i funkcjonariuszy policji, a także znieważenia prezydenta RP”.



Podczas przesłuchania 24 czerwca Piotr U. nie przyznał się do postawionych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia; twierdził, że wyraził jedynie swoje poglądy, nikogo nie obrażał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Decyzją sądu. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury ABW w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.– Piotr U. jest pierwszym podejrzanym w tej sprawie. Sprawa jest rozwojowa – dodaje Żaryn.