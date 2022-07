Niebezpieczna pogoda w poniedziałek. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

IMGW wydał w poniedziałek alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 11 województw. Spodziewane są opady deszczu do około 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Jak informowała synoptyk IMGW Dorota Pacocha, poniedziałek będzie pochmurny, nad Polską będą utrzymywały się masy chłodnego powietrza polarnomorskiego, zaś od wtorku nad zachodnią połowę kraju napływać będą masy ciepłego powietrza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.



W tych regionach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad. Alerty obowiązują do godzin wieczornych w poniedziałek. Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych określono na 75 proc.





Prognoza pogody na poniedziałek

⛈Burze mogą występować dziś niemal w całym kraju.

W trakcie burz opady będą miały natężenie do 10-15 mm/h, ale kumulacje mogą dochodzić do ok. 20-25 mm, porywy do 65-70 km/h. Lokalnie grad. Burze przemieszczać się będą powoli z płn. i płn. zach. w kierunku płd. i płd.-wsch. pic.twitter.com/kXCNH9DiYn — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 11, 2022

źródło: pap, portal tvp.info

W poniedziałek Polska będzie pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Łotwą i chłodnych mas powietrza polarnomorskiego.Od zachodu do kraju zbliża się klin wyżowy z centrum nad Morzem Północnym,– W poniedziałek będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Oprócz zachodnich krańców lokalnie możliwe są burze z gradem i opadami do 10-20 mm deszczu. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 18-22 st., a w rejonach podgórskich około 15 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami na zachodzie dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni – powiedziała synoptyk z IMGW-PIB.Noc pochmurna, że słabymi opadami deszczu. We wschodniej połowie kraju możliwe są zanikające burze, w czasie których porywy wiatru mogą osiągać do 65 km/h. Nad ranem wyniesie od 11 do 16 st.Od wtorku nad zachodnią połowę kraju napływać będą masy ciepłego powietrza i tam w środę temperatury mogą zbliżyć się do