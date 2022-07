Niespodzianki nie było. Djokovic zwycięzcą Wimbledonu

Najwyżej rozstawiony Novak Djokovic wygrał Wimbledon, pokonując w finale Australijczyka Nicka Kyrgiosa 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3). To 21. tytuł wielkoszlemowy serbskiego tenisisty. Więcej – 22 – ma jedynie Hiszpan Rafael Nadal.

35-letni Djokovic Wimbledon wygrał wcześniej w 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 i 2021 roku. W 2020 roku prestiżowa impreza londyńska nie odbyła się z powodu pandemii. Utytułowany Serb może więc pochwalić się obecnie 28 zwycięstwami z rzędu w pojedynkach na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.



W finale wielkoszlemowego turnieju wystąpił po raz 32., co jest rekordem, a w tej fazie Wimbledonu – po raz ósmy. Decydujący o tytule mecz na londyńskiej trawie przegrał tylko raz – w 2013 roku z Brytyjczykiem Andym Murrayem.



To wszystko czyniło go faworytem, ale pierwszego seta wygrał Kyrgios. Świetnie serwujący Australijczyk przełamał Djokovica w piątym gemie i do końca partii kontrolował wydarzenia na korcie.

#wieszwiecej Polub nas

Wimbledon. Jabeur i Rybakina zagrają o tytuł Tunezyjka Ons Jabeur i Jelena Rybakina z Kazachstanu – tenisistki rozstawione z numerem trzecim i 17. – zmierzą się w sobotnim finale Wimbledonu.... zobacz więcej

Porażka w pierwszym secie nie jest jednak dla Serba niczym niezwykłym. Odrabiać straty musiał w ćwierćfinale z Włochem Jannikiem Sinnerem, w którym przegrywał już 0:2, a także w półfinale z Brytyjczykiem Cameronem Norrie.W drugiej partii Kyrgiosa w końcu zawiódł serwis. W czwartym gemie nie zdobył nawet punktu przy swoim podaniu. Australijczyk miał szansę na odrobienie przełamania w dziewiątym, gdy prowadził już 40:0. Ostatecznie zmarnował jednak cztery break pointy i Djokovic wyrównał stan meczu.Jedno przełamanie, w dziewiątym gemie, zadecydowało także o wygranej Djokovica w trzecim secie. W czwartym losy partii i w efekcie spotkania rozstrzygnęły się w tie-breaku. Serb zagrał w nim świetnie. Od stanu 2-1 zdobył cztery punkty z rzędu, a chwilę później wykorzystał trzecią piłkę meczową.

Djokovic: Brak mi słów

źródło: pap

– Brak mi słów, aby opisać, jak wiele znaczy dla mnie ten turniej i to trofeum. Zawsze był dla mnie tym najbardziej wyjątkowym, tym który zainspirował mnie do trenowania tenisa. Miałem niespełna pięć lat, gdy w małej serbskiej górskiej wiosce zobaczyłem, jak w 1992 roku Pete Sampras tutaj wygrał. Zapytałem rodziców, czy kupią mi rakietę. Moimi pierwszymi tenisowymi skojarzeniami były trawa i Wimbledon – powiedział Djokovic na korcie.Teoretycznie Djokovic będzie miał szansę dogonić Nadala w liczbie wielkoszlemowych triumfów podczas rozpoczynającego się 29 sierpnia US Open. W tej chwili jednak Serb nie może nawet przybyć do USA z powodu braku szczepienia przeciw COVID-19. Z tego samego powodu na początku roku nie wystartował w Australian Open.Novak Djokovic (Serbia, 1) – Nick Kyrgios (Australia) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7-3).