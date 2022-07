Gabinet stał się dla niego domem. Wywiad doradcy prezydenta Ukrainy dla TVP Info

– Od pierwszego dnia wojny, od 24 lutego 2022 r. stale jesteśmy tutaj. Prezydent również tu jest. W końcu, jak mówią okupanci, tu jest centrum decyzyjne. Mieszkamy tu i pracujemy – mówi w rozmowie z TVP Info doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego, Mychajło Podolak. Rosjan uważa za przedstawicieli obcej cywilizacji, Marsjan, którzy powinni żyć oddzielnie.

– Rosja to nie jest kraj, z którym należy prowadzić racjonalną rozmowę. To kraj, który żyje w iluzji i propagandzie. To inna cywilizacja, która powinna żyć oddzielnie. Przecież nie żyjemy z Marsjanami w jednej przestrzeni. Musimy założyć, że są to Marsjanie, czyli ludzie, którzy mają żyć autonomicznie od nas – wyjaśniał Podolak.

Gabinet z jednego z najważniejszych doradców ukraińskiego prezydenta nie wygląda jak inne gabinety państwowych urzędników.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji siedziba głowy państwa stała się dla Mychajło Podolaka domem. Noce doradca spędza w bunkrze. Razem z Wołodymyrem Zełenskim.

– Od pierwszego dnia wojny, od 24 lutego 2022 r. stale jesteśmy tutaj. Prezydent również tu jest. W końcu, jak mówią okupanci, tu jest centrum decyzyjne. Mieszkamy tu i pracujemy – opowiada w rozmowie z Arletą Bojke.





