Powrót nauki zdalnej? Czarnek komentuje

Jestem w kontakcie z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim; nie mamy żadnych sygnałów od Ministerstwa Zdrowia, ani od służb sanitarnych, że rozpatrywana jest nauka zdalna lub hybrydowa w szkołach – powiedział w niedzielę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Szef MEiN w Programie Pierwszym Polskiego Radia był pytany m.in. o rozpędzającą się kolejną falę epidemii koronawirusa oraz – czy w związku ze wzrostem liczby zakażeń – brany jest pod uwagę powrót nauki zdalnej czy hybrydowej w szkołach.



– Nie mamy żadnych sygnałów od Ministerstwa Zdrowia, ani od służb sanitarnych, żeby to w ogóle było rozpatrywane w tym roku kalendarzowym, w tym roku szkolnym, który się zbliża – odpowiedział Czarnek.



Obecna, kolejna fala pandemii Covid-19 pojawiła się w wielu krajach UE, m.in. we Francji i Niemczech, a za wzrost zakażeń odpowiadają subwarianty Omikronu - BA.4 i BA.5. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), po kilku miesiącach spadków liczba nowych infekcji na całym świecie wzrosła czwarty tydzień z rzędu.

W piątek minister zdrowia podkreślił, że przez ostatnie dwa tygodnie obserwowane są mniej więcej 60-procentowe wzrosty zakażeń koronawirusem. – Wstępnie roboczo przyjęliśmy, że poniżej 5 tys. hospitalizacji w skali kraju nie będą podejmowane żadne kroki restrykcyjne, chyba że sytuacja będzie nakazywała szybszą reakcję – zapowiedział Niedzielski.W Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.