Zderzenie busa i osobówki. Jest wielu rannych [WIDEO]

Do zderzenia samochodu osobowego z busem doszło na drodze nr 25 między Człuchowem a Rzeczenicą w woj. pomorskim. Poszkodowanych zostało dziesięć osób, w tym czworo dzieci; wszyscy zostali przewiezieni do szpitali.

DK25 na trasie Człuchów - Rzeczenica była zablokowana przez ponad cztery godziny po zderzeniu volkswagena (bus) z osobową toyotą, do którego doszło w niedzielę ok. godz. 12.30 w pobliżu Gwieździna. Obowiązywał objazd przez Przechlewo.



Jak poinformowała kom. Alicja Ceitel z KPP w Człuchowie, poszkodowanych zostało dziesięć osób. To wszyscy uczestnicy zdarzenia, w tym czworo dzieci w wieku 6-10 lat.



– Trzy osoby pogotowiem lotniczym zostały przetransportowane do szpitali w Słupsku, Bydgoszczy i Poznaniu. Pozostałe osoby trafiły do szpitali w Chojnicach, Szczecinku, Pile i w Słupsku – powiedziała kom. Ceitel.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, TVP Info

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, jak przekazała kom. Ceitel, że kierujący volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącą z przeciwka toyotą.Kierujący volkswagenem 41-latek i toyotą 34-latek byli trzeźwi.Na miejscu wypadku lądowały trzy śmigłowce LPR. Było kilka karetek pogotowia i zastępów straży pożarnej. Czynności prowadziła człuchowska policja, która wyjaśniać będzie okoliczności wypadku.