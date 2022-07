Katastrofalne upały we Włoszech i w Hiszpanii [WIDEO]

Najpotężniejszą w tym roku falę upałów zapowiadają włoscy meteorolodzy. Jednocześnie coraz bardziej dotkliwa staje się susza w tym kraju. Skwar obejmie również Hiszpanię. Termometry mają pokazywać do 45 stopni Celsjusza, a na ulgę nie będzie można liczyć nawet po zmierzchu.

Nad Włochy nadciąga tzw. antycyklon afrykański, który podniesie w niektórych rejonach temperatury nawet do 45 stopni. Uderzy po chwili przerwy, jaką przyniosło powietrze znad Azorów.



Już wkrótce około 40 stopni będzie na północy, między innymi w Mediolanie, Bolonii, Padwie, Weronie oraz we Florencji. Tej fali skwaru towarzyszyć będą tropikalne noce.





Dotkliwa susza we Włoszech

Trwa jednocześnie liczenie strat w rolnictwie po gwałtownych burzach, jakie w minionych dniach przeszły nad kilkoma regionami. Tylko w Toskanii doliczono się w krótkim czasie 1500 piorunów. Ulewy nie poprawiły w znaczący sposób kryzysu związanego z suszą, która rozszerza się na kolejne obszary, także na południu, w tym na Kampanię.Jako dramatyczną z punktu widzenia środowiska eksperci określają sytuację w stołecznym regionie Lacjum, gdzie do rekordowo niskiego spadł poziom wody w jeziorze Bracciano. Podobnie jest z wielkimi jeziorami na północy.

Wysokie temperatury w Hiszpanii

Jak radzić sobie z upałami?

źródło: pap

Według meteorologów w ok. 20 regionach Hiszpanii słupki rtęci pokażą 40, a w niektórych miejscach nawet 45 stopni. Wysokie temperatury będą się utrzymywać także w nocy. W rejonie Morza Śródziemnego, w Galicji na północnym zachodzie, a także w środkowej części kraju, zwłaszcza w okolicach dużych miast,Eksperci zalecają mieszkańcom, by podczas upałów zadbali o nawodnienie organizmu i pili co najmniej dwa litry wody dziennie, a także by unikali wychodzenia na zewnątrz w okolicy południa i nosili ubrania w jasnych kolorach. Wskazują, że mieszkania należy wietrzyć rano, gdy temperatury są najniższe, a następnie warto zasłaniać okna, by odciąć dopływ ciepła do środka.„Niektórzy przed spaniem wkładają piżamy, prześcieradła, poduszki i ręczniki do zamrażarki, aby (po ich wyjęciu móc) schłodzić się i zasnąć” – napisał dziennik „La Razon” w niedzielę. Ci, co nie mają w domu klimatyzacji, stawiają przed wiatrakami butelki z zamrożoną wodą, co obniża temperaturę pomieszczenia.Dziennik podał też sposób na szybkie schłodzenie organizmu stosowany od dawna przez brytyjską marynarkę wojenną. Polega on na zanurzeniu dłoni w zimnej wodzie, co doprowadza do szybkiego obniżenia temperatury ciała. Zanurzenie dłoni w wodzie o temperaturze 15 stopni C przez 10 minut obniża temperaturę ciała o 1 st. C; ten sposób jest stosowany także przez sportowców.Można też przykładać lód do nadgarstków i boków szyi, gdyż w tych miejscach naczynia krwionośne znajdują się blisko powierzchni skóry.„La Razon” przypomniał, że podczas upałów trzeba też zadbać o zwierzęta domowe. Powinny one przebywać w najchłodniejszym pomieszczeniu domu, a na zewnątrz – tylko w cieniu, z dostępem do świeżej wody. Gazeta zaleca, by zwierzęta także chłodzić zimnymi okładami, przykładanymi do głowy, szyi i klatki piersiowej.