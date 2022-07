„Bądźmy twórcami jedności”. 44. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Turynie

Chrześcijanie z całego świata od 7 do 10 lipca uczestniczyli w 44. Europejskim Spotkaniu Młodych, zorganizowanym przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé. Tym razem gospodarzem był Turyn na północy Włoch. Była to druga część wydarzenia, dotychczas odbywającego się na przełomie roku. Motywem przewodnim był temat: „Bądźmy twórcami jedności”. – Myślę, że obecność młodych tutaj jest niezwykłym znakiem, że jedność jest możliwa – powiedział portalowi tvp.info brat Maciej. Wskazał też, że w ESM uczestniczyło wielu Ukraińców, którzy oczekują, by „móc być między młodymi z całej Europy”.

Co roku bracia ze Wspólnoty Taizé organizują Europejskie Spotkanie Młodych w różnych miastach Europy. Gromadzi ono tysiące osób o różnych wyznaniach chrześcijańskich, z różnych krajów. W programie są przede wszystkim modlitwy z kanonami o charakterze medytacyjnym oraz warsztaty o tematyce społecznej, kulturowej, duchowej.



Według planów ESM w Turynie miało się odbyć zaraz po Wrocławiu, który gościł to wydarzenie na przełomie 2019/2020 roku. Jednak ze względu na wybuch epidemii COVID-19 następne wydarzenie odbyło się online. Wszyscy mieli nadzieję, że Turyn będzie gospodarzem już w 2021 roku, ale w związku z kolejną falą zachorowań jesienią minionego roku we Włoszech wprowadzono nowe restrykcje epidemiologiczne. Bracia zdecydowali więc, by wyjątkowo podzielić spotkanie na dwa etapy. Od 28 grudnia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. w wydarzeniu mogli uczestniczyć jedynie lokalni mieszkańcy. Młodych z różnych zakątków Europy i innych kontynentów stolica Piemontu gościła od 7 do 10 lipca.



„Spotkanie to było szczególnie wyczekiwane przez młodych turyńczyków i zostało przygotowane z wielkim entuzjazmem” – powiedział portalowi tvp.info Francesco Barbieri, były wolontariusz Wspólnoty Taizé i uczestnik ESM w Turynie. Jak dodał, młodzi Europejczycy przyjechali do stolicy Piemontu, by poszukiwać „wspólnego źródła wiary w Zmartwychwstałym Chrystusie i jedności między kościołami chrześcijańskimi”.



„Różne wyznania obecne w mieście – luterańskie, waldensów, prawosławne – przyczyniły się aktywnie do przygotowań spotkania, dzięki stałemu dialogowi z braćmi z Taizé i z diecezją turyńską” – poinformował Barbieri.





„Bądźmy twórcami jedności”

Wiodącym tematem było hasło: „Bądźmy twórcami jedności”. Według jednego z braci z Taizé już sam przyjazd młodych do Turynu, mimo tego, że spotkanie było przekładane już dwa razy, wskazuje na budowanie jedności. – Myślę, że ich obecność tutaj jest niezwykłym znakiem, że jedność jest możliwa – powiedział portalowi tvp.info brat Maciej. Wskazał też, że w ramach programu w sobotę młodzi brali udział w tzw. „święcie narodów”, podczas którego przedstawiali piosenki, zabawy bądź tańce z ich krajów. Jak wskazał polski zakonnik, wszystkie narodowości mogły się zaprezentować na wspólnej scenie na placu przed Pałacem Królewskim w centrum Turynu. – Już samo to wydarzenie jest znakiem tego, że ci, którzy tu przyjechali, poszukują jedności i są razem – ocenił.

Młode Ukrainki pozostawiły ważne świadectwo, proponując minutę ciszy, by upamiętnić wszystkie ofiary wojny.

Program wydarzenia był skierowany do młodych między 16. a 35. rokiem życia. Modlitwy były zaś otwarte dla wszystkich; odbywały się w kościele św. Filipa z Neri. Podczas pierwszej modlitwy wieczornej został odczytany fragment z „Listu do Rzymian”. „Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność – podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami” – odczytano w kościele, w którym obecni byli chrześcijanie różnych narodowości.



W rozmowie z portalem tvp.info brat Maciej przyznał, że w ESM uczestniczyło też „sporo Ukraińców”. – W większości to są Ukraińcy, którzy już byli w Europie Zachodniej – wskazał.



– Ich obecność jest na pewno bardzo wzruszająca. Natomiast wydaje mi się, że to, czego oni oczekują, to normalność, i żeby właśnie móc wziąć udział w spotkaniu bez jakichś wyjątkowych preferencji, bez jakichś przywilejów, tylko być tak jak inni traktowani i móc być między młodymi z całej Europy – powiedział polski brat ze Wspólnoty Taizé.



W ramach programu wydarzenia uczestnicy, podczas porannych spotkań w goszczących ich parafiach, dzielili się przemyśleniami odnośnie tematu „Bądźmy twórcami jedności”. Brat Alois przygotował wcześniej sześć propozycji rozmyślań związanych właśnie z tym hasłem. „Wzmacniać jedność, tworzyć więzi to największe wyzwania naszego czasu” – napisał we wstępie przeor Wspólnoty.





Popołudniami odbywały się warsztaty tematyczne. Jak wskazał Barbieri, „wśród różnych propozycji szczególnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania nt. dialogu i budowania pokoju”, a także „wizyty w miejscach zw. z dziełami miłosierdzia, założonymi przez turyńskich świętych – św. Jana Bosko przy Bazylice Maryi Wspomożycielki Wiernych i św. Józefa Benedykta Cottolengo przy Małym Domu Opatrzności Bożej (Piccola Casa della Divina Provvidenza)”.

Przeor Wspólnoty w piątek podczas wieczornej modlitwy w Turynie przypomniał młodym, że tego samego dnia rano w międzynarodowych grupkach dzielili się oni przemyśleniami nt. „jedności rodziny ludzkiej”. – Przyjaźń społeczna, która może istnieć między osobami zewnętrznie bardzo różnymi, jest również bardzo ważna w Kościele. W rzeczywistości, światłość Chrystusa możemy przekazywać razem. Jak bylibyśmy wiarygodni w mówieniu o Bogu jako miłości, jeśli pozostajemy podzieleni w różnych wyznaniach wiary? – mówił.



– Nasze staranie pojednania znajduje źródło w przybliżeniu się Boga do nas. To pociąga za sobą wychodzenie jednych ku innym, by realizować wymianę darów i poprzez taką wymianę darów możemy odkryć to, co najlepsze Bóg umieścił w innych oraz nauczyć się robić to, co możemy razem – bez robienia czegokolwiek, co nie bierze pod uwagę innych – powiedział brat Alois.





Gościnność mieszkańców Turynu

Młodzi Europejczycy zostali przyjęci przez lokalnych mieszkańców w ich domach i w parafiach. Polski brat ze Wspólnoty poinformował nas, że „wszyscy zostali przyjęci przez rodziny”. Zwrócił jednak uwagę, że wciąż problematyczna pozostaje kwestia pandemii koronawirusa. – Widzimy w środkach transportu publicznego, że wszyscy są w maskach. Naprawdę północne Włochy bardzo ciężko przeżyły pandemię i jeszcze się nie otrząsnęły, a jeszcze do tego dochodzi kolejna fala – zaznaczył brat Maciej.

– Z drugiej strony wszyscy pielgrzymi znaleźli nocleg w rodzinach, więc można powiedzieć, że jednak serce wygrało – powiedział polski zakonnik.

Arcybiskup Turynu Roberto Repole w piątek podczas wieczornej modlitwy w kościele św. Filipa Neri podziękował rodzinom, „które otworzyły drzwi ich domów, by ugościć młodych”. – To bardzo piękny znak czegoś, czego nasze czasy ogromnie potrzebują – zaufania. Otwarcie drzwi na nieznajomych, to w rzeczywistości pokładanie ufności i jest to świadectwo, które zaufanie oddaje, a nie podejrzenie czy strach – powiedział abp Repole, dodając, że „bez zaufania nie może być społeczeństwa ludzkiego”.





„Młodzi i całun turyński”

Diecezja turyńska dała też młodym możliwość zapoznania się z całunem turyńskim, przechowywanym w katedrze (il Duomo). Archidiecezja zorganizowała w piątek panel dyskusyjny, którego temat brzmiał: „Młodzi i całun turyński”. Dyskusję poprowadził turyński duszpasterz młodzieży ks. Luca Ramello. Eksperci wyjaśniali, czym jest całun. Wśród prelegentów był m.in. Bruno Barberis, wykładowca na Uniwersytecie Turyńskim, od 1975 r. zajmujący się badaniami nad Całunem, członek diecezjalnej Komisji ds. Całunu Turyńskiego.– Całun jest między innymi prostym, zwyczajnym przedmiotem, to kawałek lnianej tkaniny. Rzeczą niezwykłą jest fakt, że to nie jest kawałek białej płachty, ale to tkanina, na której widzi się wiele znaków, a najważniejszym z nich jest podwójne odbicie ludzkiego ciała – wyjaśniał Barberis.

Ekspert zaznaczył, że „nie istnieją na świecie inne wizerunki, relikwie z podobnymi cechami”. Jak wskazał, na tkaninie znajdują się też m.in. ślady pożaru, plamy wody oraz „plamy czerwonawe, które zawsze były uważane za plamy krwi, a dzisiaj wiemy, że rzeczywiście nimi są”.

– Ale przede wszystkim jest tam odbicie ciała ludzkiego, które nie ma nic wspólnego z śladami krwi. Wiemy wręcz dziś z pewnością, że najpierw powstały plamy krwi, a w drugim momencie powstał odcisk ciała, który w sposób realistyczny odtwarza ciało tego człowieka. I ma imponujące podobieństwa z tym – o czym wiemy – co wydarzyło się słynnemu w historii ukrzyżowanemu, pewnemu Jezusowi z Nazaretu – mówił Bruno Barberis.



Według tradycji chrześcijańskiej w płótno to został owinięty Jezus Chrystus po śmierci na krzyżu. Kościół ani nauka nie potwierdziły tego jednak. Powstanie obrazu na tkaninie wciąż jest badane.



W sobotę podczas tzw. „białej nocy wiary” („notte bianca della fede”) młodzi pielgrzymi mieli okazję zobaczyć całun turyński. Jak zaznaczył były wolontariusz Taizé, młodzi pielgrzymi, rodziny ich goszczące i turyńscy uczestnicy zapisani na nocne pielgrzymowanie zostali podzieleni na małe grupy, by zatrzymać się w różnych kościołach miasta oraz by „zakończyć pielgrzymkę w katedrze św. Jana Chrzciciela chwilą modlitwy kontemplacyjnej przed całunem, który został wyeksponowany „wyjątkowo na tę okazję”.





W niedzielę rano młodzi Europejczycy uczestniczyli w parafialnych uroczystościach wraz z lokalnymi mieszkańcami. Po południu mogli jeszcze spędzić ostatnie chwile wraz z goszczącymi ich rodzinami przy wspólnym obiedzie. Następnie zakończyli ten etap „pielgrzymki zaufania przez ziemię”, jak określają bracia organizowane przez nich spotkania chrześcijańskie w różnych częściach świata.