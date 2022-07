Lufthansa: pasażerowie głodni i wściekli, pracownicy przepracowani. „To upadnie jak domek z kart”

– Odkąd zaczął się ten chaos, moje życie prywatne nie istnieje. Po prostu nie mogę już niczego zaplanować. Rezultatem tego wszystkiego są opóźnienia, odwołania i mnóstwo wściekłych podróżnych, a ich udręka trwa nawet po wejściu na pokład. Z powodu braku personelu bywa za mało jedzenia, albo nie ma go wcale. Ostatnio podczas jednego z lotów klienci przychodzili do nas do kuchni i pytali, czy zostało jeszcze coś do jedzenia – to fragment relacji anonimowej stewardessy, która postanowiła opowiedzieć dziennikarzom o sytuacji w firmie.

Relację z rozmowy ze stewardessą zamieścił portal Business Insider. W opinii pracownicy odpowiedzialna za problemy jest sama firma. – Lufthansa sama jest sobie winna. Podczas pandemii COVID-19 linie lotnicze dokonały dużych oszczędności w szkoleniu personelu pokładowego – twierdzi pracownica z 11-letnim stażem. Według niej „jeśli sprawy będą wyglądać tak dalej to cały system upadnie jak domek z kart” – Nie sądzę, aby firma mogła w najbliższym czasie naprawić te problemy – mówi kobieta.



Jak wyjaśnia stewardessa, podczas pandemii przewoźnik zawiesił większość kursów doszkalających, które personel pokładowy musi przechodzić co roku, a które pozwalają zapoznać się z nowymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi ewakuacji lub specjalnymi funkcjami określonego typu samolotu. Oznacza to, że „część personelu pokładowego nie posiada aktualnych licencji i nie może wejść na pokład samolotu”.



– To, w połączeniu z wyższą liczbą zachorowań z powodu COVID-19 i nieustannym obciążeniem personelu pokładowego, powoduje, że licencjonowani pracownicy są na wyczerpaniu – tłumaczy pracownica niemieckiej firmy.

W efekcie zmienił się charakter dyżurów, w których stewardessa musi być gotowa na zastępstwo. – W przeszłości bycie na dyżurze nie oznaczało, że jest się potrzebnym. Był to raczej środek ostrożności. W dzisiejszych czasach mogę być w 100 proc. pewna, że podczas mojego dyżuru odbiorę telefon z informacją, że muszę kogoś zastąpić – opowiada.

Jak dodaje, „problem sięga jeszcze głębiej”. – Nie mogę nawet polegać na lotach, które Lufthansa przydziela mi z wyprzedzeniem. Często wsiadam rano do pierwszego samolotu, ale nie wiem, o której będzie mój ostatni lot, dokąd poleci i jak długo będę musiała tam zostać. Nocleg w innym mieście może szybko zamienić się w dwie noce, a to z kolei zakłóca mój harmonogram i wpływa na moją dostępność w przypadku innych lotów. Odkąd zaczął się ten chaos, moje życie prywatne nie istnieje. Po prostu nie mogę już niczego zaplanować – skarży się stewardessa.



Kobieta wskazuje, że efekty tego chaosu dotykają również pasażerów „nie tylko podczas kontroli bezpieczeństwa i odprawy, ale także w przypadku usług pokładowych, takich jak catering”. — Albo jest za mało jedzenia, albo nie ma go wcale. Ostatnio podczas jednego z lotów klienci przychodzili do nas do kuchni i pytali, czy zostało jeszcze coś do jedzenia– relacjonuje.



W ocenie stewardess jej pracodawca, którego uważa za renomowaną firmę, „ ponosi porażkę na całej linii z powodu złych decyzji podejmowanych przez wyższe szczeble”.