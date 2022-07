Potężna eksplozja w Rosji. Wybuch na stacji benzynowej [WIDEO]

W sobotę doszło do potężnej eksplozji i pożaru na stacji benzynowej w rosyjskim Uljanowsku. Lokalne władze podały, że pięć osób zostało rannych. W sieci krążą nagrania z momentu wybuchu.

Do zdarzenia doszło w sobotę, a według świadków wybuch nastąpił podczas spuszczania paliwa z cysterny. Jednak miejscowe władze nie podały oficjalnej przyczyny eksplozji. Rannych zostało co najmniej pięć osób, które trafiły do szpitala.





W akcji gaśniczej brało udział niespełna 30 strażaków. Pożar ugaszono. Portal Nexta opublikował nagranie z momentu wybuchu.