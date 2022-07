Premier Morawiecki: Obława augustowska to mord założycielski Polski komunistycznej

Obława Augustowska, czyli tak naprawdę „zbrodnia augustowska”, to mord założycielski, akt założycielski, Polski komunistycznej – powiedział w niedzielę w Gibach (Podlaskie) premier Mateusz Morawiecki. Dziś obchodzimy 77. rocznicę Obławy Augustowskiej.

– Obława Augustowska, czyli tak naprawdę zbrodnia augustowska, to można powiedzieć mord założycielski, akt założycielski, Polski komunistycznej – powiedział premier.



Szef rządu przypomniał, że w lipcu 1945 roku aresztowano, przeczesując lasy Puszczy Augustowskiej i okolic, co najmniej 7 tysięcy ludzi.



– Pierwotnie sądziliśmy, że przynajmniej 600 z nich zostało zamordowanych. Dziś wiemy, na podstawie nowych opracowań, nowych prac, nowych badań, że tych ludzi było więcej, że do domu nie powróciło być może nawet do 2000 ludzi – stwierdził premier.



Szef rządu przypomniał, że tej zbrodni dokonały wracające z frontu jednostki Armii Czerwonej i najgorsze sowieckie jednostki takie jak NKWD i Smiersz, wspierane przez kolaborantów komunistycznej Polski z Urzędu Bezpieczeństwa i z Milicji Obywatelskiej.



– Ten mord augustowski jest niezagojona tą polską raną, która woła o wyjaśnienie – oświadczył Mateusz Morawiecki.

