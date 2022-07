Tusk proponuje 4-dniowy tydzień pracy

Podczas spotkania z sympatykami PO Donald Tusk obiecał, że wprowadzi 4-dniowy tydzień pracy. – Uważam, że w Polsce powinniśmy, i to będzie moja propozycja, jeśli wygramy wybory, przepraszam, kiedy wygramy wybory, żeby rozpocząć jak najszybciej program, jakby, musi być wpierw pilotaż skróconego tygodnia pracy – powiedział były premier. Jego wypowiedź wywołała falę komentarzy, w których przypomniano m.in. obietnice niepodnoszenia wieku emerytalnego przez PO-PSL.

Jak zauważył istnieją dwa modele takiego rozwiązania, które wypróbowano już na zachodzie. – Oba były już testowane w niektórych państwach takich jak Islandia, Finlandia, Hiszpania, teraz Wielka Brytania czy skracać dzień pracy, czy skracać tydzień pracy – wyjaśnił Tusk.



Jak zauważył Tusk „te programy pilotażowe nie zawsze z obiecującymi konsekwencjami, ale trzeba jeszcze nad tym pracować”. – Ten pilotaż jest potrzebny, żeby nie zamienić życie w pasmo kłopotów, bo łatwo sobie wyobrazić, że trzy dni wolne od pracy nie mogą być trzema dniami wolnymi od rozmaitych usług czy funkcjonowania państwa, więc wiadomo, że to nie jest prosty projekt – kontynuował futurystycznie Tusk.



Były szef Rady Europejskiej próbował porównać propozycję skróconego tygodnia pracy do pracy zdalnej w okresie pandemii. – Ja nie mam wątpliwości, że szczególnie doświadczenie pandemiczne, które pokazało nam, że praca zdalna w bardzo wielu miejscach może zastąpić, albo co najmniej uzupełnić tę pracę stacjonarną, plus właśnie te trendy, nowoczesne technologie i trendy cywilizacyjne one będą, tak czy inaczej kazały nam, po przejęciu odpowiedzialności za państwo poważnie potraktować to wyzwanie dotyczące czasu pracy i w wymiarze dziennym godzinowym i w wymiarze tygodniowym. Także do wyborów będziemy mieli przygotowany precyzyjny projekt pilotażu na czterodniowy tydzień pracy – obiecywał Tusk.





Genialne! ����

Tusk: 4 dniowy tydzień pracy��‍♀️

Nikt Ci tyle nie da, ile ich człowiek w Warszawie obieca. pic.twitter.com/PPbfSc1bGS — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) July 9, 2022

4 dni pracy a niedziela handlowa - czego Tusk chce bardziej?

Tusk domaga się 4-dniowego tygodnia pracy, ale równocześnie PO chce, żeby pracownicy handlu pracowali ponownie w każdą niedzielę.



Czego nie rozumiecie��‍♂️ — Paweł Rybicki (@Rybitzky) July 9, 2022

Zasada jest prosta - im mniej pracy tym mniej pieniędzy — Ryszard Petru (@RyszardPetru) July 10, 2022

Do wypowiedzi odniósł się dziennikarz Paweł Rybicki wykazując niespójność propozycji szefa PO z jego wcześniejszymi deklaracjami: „Tusk domaga się 4-dniowego tygodnia pracy, ale równocześnie PO chce, żeby pracownicy handlu pracowali ponownie w każdą niedzielę. Czego nie rozumiecie” – napisał na Twitterze.Tymczasem partyjny kolega Tuska – Borys Budka jeszcze w maju wyśmiewał propozycję lewicowej partii Razem, dotycząca skrócenia czasu pracy do 7 godzin dziennie.Przyczynek do wypowiedzi Donalda Tuska wniósł także Ryszard Petru zagorzały opozycjonista, który na Twitterze zamieścił lakoniczny komentarz: „Zasada jest prosta – im mniej pracy tym mniej pieniędzy”.

Trzy i pół dnia pracy? „Leń patentowany”

źródło: TVP INFO

Kilka dni temu o Donaldzie Tusku wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki.– A Tusk oprócz tego, co powiedziałem wcześniej – Tusk znaczy bieda– Tusk znaczy lenistwo.Morawiecki podzielił się też informacjami o tym jak wyglądała praca Tuska w KPRM. – Wiecie co mi powiedzieli rozliczni pracownicy kancelarii, w której dzisiaj pracuję, a on pracował kiedyś?No , nawet i tego było mu za dużo, bo po kilku latach się zmęczył i uciekł dla wielkiej kasy do Brukseli – mówił szef rządu.– To są te czasy jego lenistwa. Wyjazdy już w czwartek, w piątek rano do Gdańska. Są na to rozliczne dowody panie Tusk – podkreślił Morawiecki.Premier powiedział, że podejrzewa, że gdyby „Tusk został dyrektorem fabryki np. Toyoty w Japonii, to po miesiącu fabryka by splajtowała”.