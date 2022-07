Dlaczego na placu Pięciu Rogów nie ma zieleni? Radna KO: Jak ludzie sprzątaliby psie kupy?

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otworzył niedawno przebudowany i intensywnie zabetonowany plac Pięciu Rogów. O tym, dlaczego na zrewitalizowanym placu nie ma zieleni, mówiła stołeczna radna Koalicji Obywatelskiej. – Tamtędy jeżdżą rowery, hulajnogi, chodzą tysiące osób. Jak ta zieleń by wyglądała? – argumentowała. Jej zdaniem byłby też inny problem – „jak ludzie sprzątaliby psie kupy?”.

We wtorek przebudowany za kilkanascie milionów złotych plac Pięciu Rogów został oficjalnie otwarty dla warszawiaków. Jego wygląd wzbudził kontrowersje. – Bardzo się cieszę, że to miejsce tak wygląda, że jest estetyczne, że wprowadziliśmy tutaj tyle zieleni, ile mogliśmy – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.





Betonoza w centrum stolicy

Innego zdania jest miejski aktywista Jan Śpiewak. –One się tam będą gotować. Ale to nie wszystko. Praktycznie nie ma drzew przy Brackiej. Wycięli mnóstwo drzew przy budowie tego wszystkiego i nie posadzili żadnych na zmianę. Przy Smyku nie ma ani jednego drzewa – powiedział.O placu zmodernizowanym Pięciu Rogów rozmawiali w TVP3 Warszawa stołeczni radni. Radna Koalicji Obywatelskiej Anna Auksel-Sekutowicz tłumaczyła beztonozę w zaskakujący sposób. Prowadzący rozmowę dziennikarz zapytał ją, dlaczego samorządowcy lubią wybierać takie projekty, w których jest najwięcej betonu?– Samorządowcy nie lubią, ale też mają pewne ograniczenia.– przekonywała.

Dziennikarz zwrócił jej uwagę, że nie mówimy o estetyce, tylko o funkcjonalności. W miejscu tak zabetonowanym temperatura jest o kilka stopni wyższa.



– Jesteśmy w centrum miasta, trzeba sobie wyobrazić, co jest pod tym betonem: tam są kable, tam są instalacje i teraz utrzymanie takiej zieleni w takim miejscu też nie byłoby prostą sprawą – komentowała dalej radna KO.





Radna KO: Każdy by chciał wszystko od razu

Plac Pięciu Rogów w Warszawie (przy Chmielnej).



Przetarg wygrała firma Strabag, która zaoferowała wykonanie prac za 14,8 mln zł.

BLISKO 15 mln zł. pic.twitter.com/qXnUHNZd3Q — Marcin Dobski (@szachmad) July 5, 2022

– Nawet te 22 klony, które tam są, duże piękne, to była bardzo długa dyskusja z konserwatorem wojewódzkim, który nie chciał wyrazić zgody na to, żeby te drzewa tam były – mówiła dodając, że drzewa mają specjalne nawodnienie. – Bez zapewnienia odpowiedniego miejsca nie byłoby możliwości, żeby te drzewa tam wyrosły – stwierdziła i oznajmiła, że tym– Każdy by chciał, żeby wszystko było od razu, ale niestety w tym miejscu nie może być tego – mówiła. Radna KO powiedziała, że ten plac nie jest za wielki i że spędziła tam półtorej godziny dwa dni po otwarciu.

– Niektórzy ludzie mówią, że chcieliby, żeby tam było bardziej zielono. Ale teraz pomyślmy sobie o tym, że jeżdżą tam rowery, jeżdżą tam hulajnogi, chodzą tam tysiące osób dziennie. I teraz taka zieleń jak ona by za sekundę wyglądała? – zastanawiała się.





Jak sprzątać psie kupy?

W programie dziś padł ważny argument odnośnie #betonozy na pl. 5 rogów.



Winny braku zieleni jest https://t.co/p5PmNknRzo. "piesek, który robi kupę" 🐕‍🦺



Poważne argumenty p. radnej @AukselAnna @WtylewizjiINFO pic.twitter.com/Lof81On0lN — Cezary Wąsik (@CezaryWasik) July 10, 2022

Podniosła też inny, jej zdaniem istotny argument, dlaczego prawie nie ma tam zieleni. – Jeszcze jedna rzecz, o tym mówili mieszkańcy, pieski, które robią kupę. Jak byśmy sprzątali? – zastanawiała się.Odpowiedział jej radny Cezary Wąsik. – Zrobiliście rewitalizację placu, w którym 95 procent to po prostu beton. Nie wiem kto tak wymyślił i po co. Temperatury bez cienia i zieleni są kilkadziesiąt stopni wyższe. To jest niewytłumaczalne z punktu widzenia praktycznego – wskazał.– zaapelował.