Dera: Prezydent miał 100-procentową pewność, że może powołać Glapińskiego

Powołując Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP prezydent miał 100-procentową pewność, że może to zrobić. Sugestia, że były jakiekolwiek inne ekspertyzy, jest niedorzeczna i bzdurna – powiedział w niedzielę minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta.

Dera został zapytany w Polsat News o wypowiedź lidera PO Donalda Tuska, który w ub. tygodniu w Radomiu zapowiedział, że jeśli PO wygra wybory, „wyprowadzi Adama Glapińskiego z NBP”. O „wyprowadzeniu prezesa NBP” po wygranych wyborach mówił również poseł PO Tomasz Siemoniak.



Zobacz także: Glapiński: Rozważam pociągnięcie Donalda Tuska do odpowiedzialności





Dera o słowach Tuska: Taka wypowiedź dyskwalifikuje polityka

Rzecznik PiS: Donaldowi Tuskowi niechcący wymsknęło się kilka słów prawdy

źródło: TVP Info

Zdaniem Dery, wypowiedź Tuska była „skandaliczna”. –Ktoś, kto mówił o siłowym rozwiązaniu w państwie demokratycznym, wzywa do anarchii, wzywa do wojny. Taka wypowiedź dyskwalifikuje polityka – ocenił. Jak stwierdził, „można się spierać, czy prezes Glapiński zrobił dobrze czy źle, ale opozycja z prezesa Glapińskiego robi pewien fetysz”. – Z waszych wypowiedzi wynika, że za inflację w świecie odpowiada jeden człowiek – odpowiada Glapiński i mało tego – odpowiada jeszcze PiS, bo wszystko, co się stało z inflacją, to jest wina PiS-u i Glapińskiego – powiedział prezydencki minister zwracając się do posłów opozycji.Dera zapewnił, że powołując Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezydent Andrzej Duda „miał 100-procentową pewność, że może to zrobić”. – Jakakolwiek sugestia, że były jakiekolwiek inne ekspertyzy, jest niedorzeczna i bzdurna. Takich rzeczy nie było, po prostu – zapewnił.Według rzecznika PiS Radosława Fogla „Donaldowi Tuskowi niechcący wymsknęło się kilka słów prawdy”. – Ujawnił prawdziwe modus operandi, które miałoby być zastosowane po zwycięstwie PO (...). To nie jest nic nowego – ocenił. – Prawo zostało już złamane przez PO, która wiedząc, że przegra wybory, wybrała sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas. Teraz Donald Tusk chce zrobić to samo – znowu bezprawnie odwoływać człowieka, który został zgodnie z Konstytucją, na wniosek prezydenta, przez Sejm powołany na swoje stanowisko – podkreślił poseł.