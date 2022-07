Współpracujący z Bundeswehrą Afgańczycy boją się o życie

Rok po wycofaniu niemieckich wojsk z Afganistanu tysiące lokalnych pomocników Bundeswehry wciąż czekają na ewakuację. Poszkodowani i organizacje pomocowe krytykują niemiecki rząd. Na wyjazd do Niemiec – ze względów bezpieczeństwa – rozpaczliwie czeka kilka tysięcy osób.

Są to głównie tzw. siły lokalne, ale także zagrożeni dziennikarze i inni, którzy walczyli o demokrację i prawa człowieka. Nazywa się ich siłami lokalnymi, ponieważ nie byli do Afganistanu delegowani, lecz żyli na miejscu. Byli dużo gorzej opłacani niż ci, których do tego kraju oddelegowano, i których ewakuowano na czas.



Latem 2021 roku radykalni islamscy talibowie po około dwóch dekadach odzyskali władzę w kraju. USA, NATO i wiele zachodnich organizacji pomocowych w panice opuściło Afganistan. Swoje ostatnie oddziały wycofała też niemiecka Bundeswehra, która przez prawie 20 lat angażowała się w Afganistanie, wysyłając żołnierzy i miliardy dolarów.



Na miejscu pozostały tysiące lokalnych afgańskich współpracowników i ich rodzin, z których część od lat wspierała niemieckie instytucje w ich pracy. To oni jako tłumacze pomagali pracownikom organizacji pomocowych lub żołnierzom, w biurach paszportowych w ambasadach i konsulatach lub w kuchniach i przy logistyce.



I to o nich najwyraźniej szybko zapomniano, gdy ekspaci opuszczali kraj. Od tego czasu żyją w strachu, że zostaną wytropieni i ukarani przez talibów. Raz po raz talibowie już karali dla przykładu „zdrajców”. Setki zabójstw dokonanych na siłach lokalnych zostały dotąd udokumentowane przez ONZ.





Rząd federalny przyznaje, że nie dotrzymano obietnic

źródło: dw.com

Opozycyjna partia Lewica, chcąc poznać dokładne liczby, otrzymała odpowiedź od rządu federalnego, który objął urząd zaledwie kilka miesięcy po wycofaniu się wojsk. Wynika z niej, że jest zgoda na przyjęcie z Afganistanu 33 263 osób. Na ewakuację czeka jeszcze prawie 12 tysięcy Afgańczyków, którzy mają obietnicę przyjęcia przez Niemcy. Paszport kosztuje w Afganistanie około 700 dolarów amerykańskich. To kwota, na którą wielu ludzi nie stać.Rząd SPD, Zielonych i FDP nie zaprzecza problemom. Pod koniec czerwca federalna minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) powiedziała na konferencji prasowej, że przynajmniej około dwóch trzecich osób, które otrzymały obietnicę przyjęcia do Niemiec, w międzyczasie wjechało do kraju. – Ale jednocześnie zbyt wielu Afgańczyków, którym przyznano prawo do wjazdu lub którzy chcą połączyć się ze swoimi rodzinami, wciąż czeka na opuszczenie kraju – przyznała minister.W podsumowaniu „Sześciomiesięcznego planu działania w Afganistanie” Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych eksperci stwierdzają, że nie wszystko poszło dobrze. „Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które znajdują się na tzw. liście praw człowieka, a więc szczególnie potrzebują ochrony. Do tej pory udało się tylko połowie tych osób opuścić Afganistan” – czytamy w raporcie MSZ.