Wielka Brytania. Minister „pozdrowiła” tłum środkowym palcem

Brytyjskie media rozpisują się na temat zachowania nowej minister edukacji. Andrea Jenkyns podczas wizyty na Downing Street pokazała zgromadzonym tam ludziom środkowy palec. Polityk wydała później oświadczenie, w którym tłumaczyła, że „jest tylko człowiekiem” i została sprowokowana przez tłum.

Do zdarzenia doszło w czwartek na Downing Street. Sprawa została jednak nagłośniona dopiero w weekend, gdy do sieci trafiły zdjęcia i filmy ilustrujące całą sytuację. Nowa minister edukacji Wielkiej Brytanii, Andrea Jenkyns zjawiła się Downing Street, aby osobiście wysłuchać oświadczenia premiera Borisa Johnsona, który zrezygnował z funkcji lidera Partii Konserwatywnej. Polityk zapowiedział, że pozostanie jednak premierem, „do czasu, gdy pojawi się nowy lider”.



Wchodząc do jednego z budynków Andrea Jenkyns „pozdrowiła” zebrany na ulicy tłum środkowym palcem.

Andrea Jenkyns, the new education minister, giving the finger to the public outside Downing Street on Thursday pic.twitter.com/LhnoPoodV3