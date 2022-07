„Kto do tego doprowadził?”. Brudziński do Gramatyki: Gdybyśmy wtedy dawali wam wiarę...

Na siłę próbowano wymuszać na Polsce zamykanie polskich kopalni przy jednoczesnym pozyskiwaniu węgla przez Niemcy na różnych kierunkach – powiedział w programie „Woronicza 17” europoseł PiS Joachim Brudziński. W ten sposób odpowiedział przedstawicielowi Polski 2050 na zarzuty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podkreślał, że gdyby nie szereg decyzji rządu PiS, „bylibyśmy w gorszej sytuacji niż Niemcy”, jeśli chodzi o źródła energii. – Nauczmy się rozmawiać kulturalnie, a nie na kłonice, werbalne – zwrócił się do posła Pawła Bejdy z PSL eurodeputowany Joachim Brudziński.

W TVP Info politycy dyskutowali o bezpieczeństwie energetycznym Polski a przedstawiciele opozycji parlamentarnej zarzucali przedstawicielom partii rządzącej, że polityka odnawialnych źródeł energii jest w ruinie.



Europoseł PiS i były minister spraw wewnętrznych Joachim Brudziński zwracając się do posła PSL Pawła Bejdy mówił, że ten „zachwyca się biogazownią w Niemczech”.





Skandaliczna propozycja Webera

🗨️@jbrudzinski: Mój znajomy opublikował bardzo ostry i poruszający wpis: Dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni się z nami, dzielili swoim gazem podczas II wojny światowej#wieszwięcej #Woronicza17 pic.twitter.com/eA2zpIU6LG — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) July 10, 2022

Polityk odnosił się do oburzającej propozycji niemieckiego polityka i szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera,– Panie pośle, mówił pan, o pomyśle Manfreda Webera, aby dzisiaj państwa europejskie, takie jak Polska, dzieliły się gazem, który na szczęście został wpisany do taksonomii, tak samo jak atom,– komentował polityk PiS. Oznajmił, że Niemcy wykupili dzisiaj całe dostawy węgla z Kolumbii.Wspomniał też o słowach „swojego znajomego”, który mówił, że „dzisiaj Niemcy próbują od Polski wymusić dzielenie się z nimi gazem, bo oni się z nami dzielili gazem podczas drugiej wojny światowej”.

Zwracając się do posła Bejdy Brudziński mówił: „niech pan zapyta Webera, dlaczego dzisiaj chce od Polski polskiego gazu, dlaczego polskie magazyny są pełne?”. – Bo rządzący w przeciwieństwie do was są odpowiedzialni – dodał.



W dyskusji głos zabrał też poseł Michał Gramatyka z Polski 2050 Szymona Hołowni, który powiedział, że jeśli Niemcy zaprzestaną kupowania rosyjskiego gazu, „to w polskiej energetyce zabraknie zimą 5 lub 6 miliardów metrów sześciennych gazu”. Apelował, by zrobić wszystko, żeby „zmodernizować polską energetykę i zaznaczał, że Niemcy mają „zdywersyfikowane źródła wytwórcze”.



Politykowi odpowiedział europoseł Brudziński, który oznajmił, że nieuczciwie stawia diagnozę temu, kto jest winny za tę sytuację.



– Jest kwestia odpowiedzialności za państwo i polskich obywateli. Gdyby tej odpowiedzialności od początku naszych rządów nie było, gdybyśmy dawali wiarę tym wszystkim, którzy namawiali nas do tego, żeby stawiać tylko i wyłącznie na odnawialne źródła energii, gdybyśmy nie rozbudowywali potencjału gazoportu w Świnoujściu, gdyby minister Naimski z ministrem Tchórzewskim nie rozpoczęli procesu odbudowywania wzajemnych relacji między Polską, Danią i Norwegią ws. gazociągu Baltic Pipe, to bylibyśmy w sytuacji niemieckiej – oznajmił.



– Pan mówi, że my dzisiaj zależymy od rosyjskiego gazu, tylko kto do tego doprowadził? – pytał Gramatykę przedstawiciel PiS. – Na siłę próbowano wymuszać na Polsce zamykanie polskich kopalni przy jednoczesnym pozyskiwaniu węgla przez Niemcy na różnych kierunkach. To nie oznacza, że zimą nie będzie problemów; one mogą być, tylko one byłyby znacznie większe, gdybyśmy dawali wiarę w 2015 roku i latach kolejnych tym wszystkim z Platformy, gdybyśmy taką politykę energetyczną prowadzili. Ten problem znacznie bardziej dotyczy gospodarki niemieckiej – dodał Brudziński.