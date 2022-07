Załamanie pogody w Tatrach. Spore ochłodzenie i śnieg

W niedzielę w Tatrach nastąpiło wyraźne załamanie pogody. Na szczytach powyżej 2200 m n.p.m. pada deszcz ze śniegiem, a temperatura wynosi tam około 2 st. C. W Zakopanem temperatura spadła do 11 st. i pada deszcz.

Warunki do uprawiania turystyki w niedzielę są bardzo niekorzystne – informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Intensywne opady deszczu spowodowały, że wszystkie szlaki są mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych zalega błoto i kałuże.



W partiach graniowych niski pułap chmur ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń.



Śladowa ilość śniegu leży na szczytach powyżej 2500 m n.p.m. Lekko poprószony śniegiem jest np. wierzchołek Łomnicy. Śnieżna okiść zalega głównie na roślinności.



W nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura na szczytach Tatr może spaść poniżej zera stopni. Taka sytuacja, według synoptyków, ma utrzymać się do wtorku.