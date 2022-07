Podolak o rosyjskim herbie: Oskubany kurczak

Rosja zamierza zaanektować część, a może nawet całość obwodu charkowskiego – ocenili w najnowszym raporcie analitycy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Analitycy podkreślili, że władze okupacyjne w obwodzie charkowskim pokazały nowy sztandar, przedstawiający dwugłowego orła oraz symbole i herb Charkowa z XVIII wieku, co jakoby ma być „symbolem historycznych korzeni obwodu charkowskiego jako nierozłącznej części ziemi rosyjskiej”. – Wskazuje to, że Kreml chce przyłączyć część obwodu charkowskiego do Rosji, a zapewne, jeśli zdoła, nawet całość – podaje ISW.

Analitycy podkreślili, że władze okupacyjne w obwodzie charkowskim pokazały nowy sztandar, przedstawiający dwugłowego orła oraz symbole i herb Charkowa z XVIII wieku, co jakoby ma być „symbolem historycznych korzeni obwodu charkowskiego jako nierozłącznej części ziemi rosyjskiej”. – Wskazuje to, że Kreml chce przyłączyć część obwodu charkowskiego do Rosji, a zapewne, jeśli zdoła, nawet całość – podaje ISW.



Do tych doniesień odniósł się doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychaiło Podolak. „W Moskwie nic nie wiedzą o mieszkańcach Charkowa, jeśli sądzą, że można tu kogoś złamać. Ukraina ma tylko jeden herb – trójząb. Nigdy nie będzie tu rosyjskiego oskubanego kurczaka” – napisał.

«У вас скучные лица, вам никто денег не даст», – відповів би класик, побачивши окупаційну версію «герба» Харкова. У Москві нічого не знають про харків’ян, якщо думають, що тут можна когось зламати. В ���� є лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде общипаної російської «курки»… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 10, 2022

źródło: interia.pl

W raporcie podkreślono, że szybkie tempo stworzenia w części okupowanego obwodu charkowskiego „cywilnej administracji” i wprowadzenia tam „stanu wojennego” również świadczy o tym, iż Rosja intensywnie stara się zalegitymizować i skonsolidować okupacyjną „administrację”.– Jawne wykorzystywanie przez władze okupacyjne obwodu charkowskiego symboli i retoryki carskiej Rosji, które wyraźnie wskazuje na aneksję, zamiast symboli i retoryki sugerujących stworzenie „republiki ludowej”, potwierdza wcześniejszą ocenę ISW, że Kreml ma większe cele terytorialne, niż zajęcie obwodów donieckiego i Ługańskiego czy nawet utrzymanie południa Ukrainy – podano.