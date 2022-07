Ruchy rosyjskich wojsk na Białorusi. Kolumna jechała w kierunku granicy

Kolumna wojskowych pojazdów Federacji Rosyjskiej z sowiecką flagą i symbolami „V” jechała autostradą z Mińska do Bobrujska, w kierunku granicy z Ukrainą – poinformował niezależny białoruski portal Zerkalo.

Raport: Wojna na Ukrainie



Kolumnę składającą się z wojskowych Kamazów rosyjskiej armii zauważono w pobliżu miasta Osipowicze w obwodzie mohylewskim na Białorusi. Według grupy „Biełaruski Hajun” konwój składał się z 10 pojazdów. Jedna z ciężarówek wypadła z drogi i wjechała do rowu.



W kolumnie znajdowały się pojazdy łączności oparte na podwoziach Kamaza z plandekami, niektóre z nich ciągną generatory, a jeden z nich ma przyczepioną flagę ZSRR. Pojazdy są w kolorze maskującym, na drzwiach mają znak identyfikacyjny „V”, którego obok symbolu „Z” rosyjskie wojska używają w wojnie na Ukrainie – podaje Biełsat za białoruskimi mediami.



Pojazdy – co wynika z tablic rejestracyjnych – są przypisane do Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej.



Reżim Aleksandra Łukaszenki od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę wspiera Moskwę. W lutym wojska rosyjskie przeprowadziły szturm Kijowa i Czernihowa z terytorium Białorusi. Mińsk wysyła też do Rosji wagony z amunicją.

#wieszwiecej Polub nas

Reżim Łukaszenki zniszczył kolejny polski cmentarz Reżim Aleksandra Łukaszenki zniszczył kolejną mogiłę żołnierzy Armii Krajowej w Wołkowysku na Grodzieńszczyźnie – poinformował zastępca... zobacz więcej

Reżim Łukaszenki przekazał pod pełną kontrolę Rosji lotnisko wojskowe Ziabrauka, które znajduje się w pobliżu Homla nieopodal granicy z Ukrainą. Obecnie trwa tam budowa bazy wojskowej i stacjonują systemy Iskander i S-400W sierpniu białoruscy wojskowi mają odbyć szkolenie w Wojskowej Akademii Kosmicznej im. Możajskiego w Petersburgu.



Wcześniej niezależne białoruskie media podawały, że na pięciu białoruskich lotniskach wojskowych trwają ćwiczenia lotnictwa i jednostek desantowych armii białoruskiej.



W Baranowiczach, Łunincu i Lidzie piloci myśliwców prowadzą ćwiczenia z szybkiego nabierania wysokości, a grupy szturmowe ćwiczą desant ze śmigłowców. Ćwiczenia zrzutu grup szturmowych odbywają się także w Maczuliszczach, Bobrujsku i w rejonie Jelska.



Do Baranowicz przybyło blisko dwudziestu oficerów rosyjskich. Przyjeżdżają oni na Białoruś pociągami pasażerskimi. Ćwiczenia mają charakter ofensywny.

Chersoń. Rosjanie zabijają ludzi według list – Porywają ludzi według list, które ze sobą noszą. Część z tych osób znika, część zabijają. Zajmują nasze domy, biznesy, robią w mieście to, co... zobacz więcej

Ponadto według danych ukraińskiego sztabu na Białorusi odbywają się „zajęcia polityczne” dla tamtejszych żołnierzy wojsk specjalnych i powietrznodesantowych, w trakcie których funkcjonariusze rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa oraz białoruscy oficerowie przekonują o konieczności udziału białoruskiego wojska w „operacji specjalnej” na Ukrainie. Rosyjska propaganda określa tak rosyjską inwazję na ten kraj.



Byli wojskowi, zwłaszcza sił powietrznych, są werbowani do możliwego udziału w wojnie na Ukrainie w ramach prywatnej firmy wojskowej Liga.



Ukraiński sztab powiadomił, że Ukraina spodziewa się dalszych białoruskich „działań demonstracyjnych” przy swojej granicy, a także nie wyklucza działania grup dywersyjnych w obwodach rówieńskim, żytomierskim, wołyńskim i kijowskim oraz możliwych prowokacji rosyjskich służb specjalnych na Białorusi (by oskarżyć o nie stronę ukraińską).



W dalszym ciągu prawdopodobieństwo bezpośredniego ataku ze strony białoruskich sił zbrojnych jest oceniane jako niskie.