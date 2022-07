Strzelanina w tawernie. Nie żyje kilkanaście osób

18 osób zginęło w dwóch strzelaninach, które miały miejsce w sobotni wieczór i w nocy z soboty na niedzielę w Republice Południowej Afryki. Bardziej dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Soweto, gdzie w tamtejszym barze policja na miejscu znalazła 12 ofiar śmiertelnych.

Jak pisze agencja AFP, policjanci w Soweto dostali zgłoszenie z jednego z barów tuż po północy. Gdy przyjechali na miejsce, znaleźli 12 martwych osób. – Kiedy tam dotarliśmy, było 12 śmiertelnych ofiar z ranami postrzałowymi – powiedziała Nonhlanhla Kubheka, szefowa lokalnej policji. Dodała, że 11 rannych osób trafiło do szpitala, dwie z nich wkrótce zmarły.



Szczegóły na temat napastników nie są znane. – Przyszli i zastrzelili ludzi, którzy dobrze się tam bawili – skomentowała Kubheka i zaznaczyła, że na razie nikt nie został aresztowany w tej sprawie.



Bar, w którym doszło do strzelaniny, znajduje się w dzielnicy East Orlando w Soweto, mieście położonym tuż obok Johannesburga, pełniącym obecnie głównie funkcje mieszkaniowe dla ludności czarnoskórej.



Do strzelaniny doszło także w sobotę wieczorem w barze w miejscowości Pietermaritzburg na wschodzie RPA. Nie żyją cztery osoby, osiem zostało rannych.



– O godz. 20:30 grupa ludzi piła drinki w tawernie, przed którą w pewnym momencie zaparkował samochód. Dwóch mężczyzn wyszło z auta, weszło do baru i otworzyło na oślep ogień do klientów – powiedział Nqobile Gwala, rzecznik miejscowej policji, precyzując, że dwie osoby zginęły na miejscu, a dwie zmarły w szpitalu. W tej sprawie także nikt jeszcze nie został zatrzymany.