Niezwykły falochron. Spienione fale uderzają w domy [WIDEO]

We francuskim portowym mieście Saint–Malo można zobaczyć niebywałe widowisko rozbryzgujących się, spienionych morskich fal, które uderzają o frontony nabrzeżnych budynków. Saint-Malo leży nad morzem, na północno-wschodnich krańcach Bretanii. To średniowieczne miasto portowe znane jest głównie ze swoich imponujących murów obronnych.

Ze względu na silne pływy morskie miejscowość od wieków była dobrze ufortyfikowana. Domy, które można zobaczyć na poniższym nagraniu spełniają funkcję... falochronu. Okna frontowe są wzmocnione czterowarstwowym szkłem, więc mieszkańcy mogą czuć się w miarę bezpieczni.



Saint–Malo doświadczyło szybkiego rozwoju od ok. VI wieku. W średniowieczu pełniło istotną rolę w handlu nie tylko regionalnym, zaś od XVII wieku stanowiło ważną bazę wypraw do Ameryki Północnej. W trakcie drugiej wojny światowej miejscowość doświadczyła bardzo silnych zniszczeń.

Saint-Malo, Brittany, has the highest tides in Europe, with water that can rise 13 m over. These houses (here seen during storm Ciara), are built as a sea wall and 4 layer glass on the front windows