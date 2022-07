Niemiecki poseł: Rząd świadomie nie chce przekazać Ukrainie czołgów

Mimo tego, że czołgi i opancerzone wozy bojowe są dostępne, to rząd w Berlinie świadomie odmawia ich przekazania Ukrainie – oświadczył poseł CDU Roderich Kiesewetter i ostrzegał, że to grozi „utratą wiarygodności” przez Niemcy.

Kiesewetter w rozmowie z dziennikiem „Frankfurter Allgemeine Zeitung” oznajmił, że strona ukraińska „powoli ulega rezygnacji, ponieważ niemiecki rząd świadomie nie dostarcza bojowych wozów piechoty i czołgów, chociaż są one dostępne”.



„Rząd sprawia wrażenie, jakby ulegał rosyjskiej taktyce, której celem jest powtórka Syrii. Rosja chce, aby wojna zniknęła z pierwszych stron gazet, aby Zachód zmęczył się wojną i aby znajdująca się na przedpolu NATO Ukraina w długiej perspektywie skonała z głodu” – powiedział przedstawiciel niemieckiej opozycji parlamentarnej.





Jakie przyczyny?

Według niego przyczyną takiej postawy SPD – partii kanclerza Olafa Scholza – są dawne powiązania socjaldemokratów z Rosją.„Może to wynikać ze sposobu myślenia w tradycji Egona Bahra (prawej ręki kanclerza Willy’ego Brandta), który mówił, że Ukraina nie może należeć w całości ani do Zachodu, ani do Wschodu. Część niemieckiego rządu widzi w Ukrainie państwo buforowe i uważa współpracę z Rosją za ważniejszą od obrony wolności kraju, który sprzeciwia się narzucanej przemocą rusyfikacji” – komentował.

Zdaniem Kiesewettera rząd Scholza „nie dostrzega globalnego wymiaru rosyjskiej strategii”, a Kreml posługuje się głodem, migracjami i energią jak bronią. „Rosja chce zdyskredytować w całości oparty na wartościach Zachód” – dodał i ostrzegał przed falą migracji w przypadku klęski Ukrainy. „Z 42 mln Ukraińców tylko niewielka część pozostałby w kraju” – wskazał.



Polityk CDU oznajmił, że Niemcy mogłyby przekazać Ukrainie 100 wozów bojowych piechoty typu Marder, z tego 30 sztuk „w bardzo krótkim czasie” – podaje Deustche Welle. Dodał, że „to samo dotyczy czołgów Leopard 1”.



Przyznał, że niemiecki kanclerz „niesłusznie uwierzył groźbom Putina, że dostawa czołgów doprowadzi do nuklearnej eskalacji konfliktu”. „To absurd. Rosja nigdy nie zaryzykuje tego i tylko świadomie sieje strach” – ocenił.



Przypomnijmy, pod koniec maja w martwym punkcie utknęły rozmowy między Polską a Niemcami po tym, jak polski rząd wysłał na Ukrainę 250 czołgów, a Berlin obiecał przekazać naszemu krajowi czołgi, które miałyby uzupełnić uszczuplone zdolności obronne.