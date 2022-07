Kto korzysta na obniżce VAT-u na paliwo? Leszczyna z PO: Ja kompletnie nie rozumiem

Obniżenie VAT na paliwo dla przedsiębiorców nie ma żadnego znaczenia – oznajmiła posłanka PO Izabela Leszczyna. – Ale ma znaczenie dla zamożnych osób, które jeżdżą samochodami, które palą kilkadziesiąt litrów benzyny. Dlaczego państwo z podatków biednych ludzi ma pomagać takim osobom? Ja kompletnie nie rozumiem – powiedziała była wiceminister finansów.

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej rząd na początku lutego – jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę – obniżył podatek VAT na paliwa (z 23 na 8 proc.) oraz na gaz, żywność, nawozy i energię elektryczną. Średnia cena litra benzyny na stacjach spadła wtedy o kilkadziesiąt groszy.



Zmiany miały obowiązywać do lipca, jednak tarcze antyinflacyjne zostały przedłużone do końca października br.



– Polski rząd nie siedzi z założonymi rękami, nie chowamy głowy w piasek, tylko robimy wszystko to, co jest w naszej mocy, żeby ceny były niższe, żeby zwalczyć tę inflacyjną hydrę, tę inflacyjna huśtawkę. Dlatego już przed świętami obniżyliśmy akcyzę, obniżyliśmy VAT na wiele nośników, a po sylwestrze – obiecaliśmy, że od 1 lutego obniżymy VAT na paliwo, na benzynę z 23 na 8 proc. I tak jak obiecaliśmy, to zrobiliśmy – mówił na początku lutego premier Mateusz Morawiecki.

O obniżce VAT na paliwo mówiła w TVN24 posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna, którą – według medialnych doniesień – Donald Tusk ma forsować na szefową rządu po ewentualnym odsunięciu PiS od władzy.





Leszczyna o obniżce VAT na paliwo

źródło: tvn24, portal tvp.info

Leszczyna mówiła, że przez najbliższe kilka lat „będziemy musieli sprzątać bałagan po PiS-ie". – Żebyśmy mogli wejść do strefy euro, to musimy mieć stabilne stopy procentowe, stabilną złotówkę i wtedy będziemy mogli rozmawiać o strefie euro – mówiła.Odniosła się też do słów obecnego w TVN24 sekretarza stanu w KPRM Norberta Maliszewskiego. – Pan profesor powiedział, że obniżyli VAT na paliwo i to superantyinflacyjne działanie.– komentowała przedstawicielka PO.I oceniała, że obniżenie VAT na paliwo „dla przedsiębiorców nie ma żadnego znaczenia”. – Natomiast ma znaczenie także dla bardzo zamożnych osób, które jeżdżą samochodami, które palą kilkadziesiąt litrów benzyny na 100 km.– stwierdziła.