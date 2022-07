Pogoda na niedzielę. Chłodno i opady deszczu [PROGNOZA]

W niedzielę termometry wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza. W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu, jednak w poniedziałek od zachodu zacznie się stopniowa poprawa pogody - powiedział synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, w niedzielę, w ciągu dnia nad Polską przemieszczać się będzie zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, za którym napływa powietrze polarno-morskie. Stopniowo strefa frontu będzie przechodziła w kierunku wschodnich i południowych krańców Polski.



„Na dzisiaj prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Najwięcej opadów spodziewamy się na Pomorzu Wschodnim, Kujawach i w rejonie Żuław Wiślanych, gdzie może spaść do 20 mm deszczu. Na pozostałym obszarze sumarycznie może spaść do 15 milimetrów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni na wschodzie i zachodzie kraju. Na obszarach podgórskich chłodniej - od 15 do 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty. W trakcie burz może osiągać do około 70 km/h” - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.

źródło: pap

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni C. na północnym wschodzie do 11 stopni C. na południu i 15-16 stopni C. nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, początkowo okresami porywisty, w czasie burz osiągający prędkość do 65 km/h.