Morawiecki: W obliczu globalnej inflacji potrzebna jest nam współpraca i solidarność

W obliczu wielkiej, globalnej inflacji potrzebna jest nam współpraca i solidarność, także międzypokoleniowa - podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Dzięki temu, że wygraliśmy wojnę z mafiami VATowskimi mogliśmy zaoferować milionom Polaków wsparcie finansowe; będziemy walczyć, żeby nikt im tego nie odebrał - dodał.

Premier we wpisie na Facebooku podkreślił, że w sobotę w internecie zobaczył coś, co nim wstrząsnęło. „Jest to relacja ze spotkania Donalda Tuska z wyborcami i działaczami Platformy Obywatelskiej, na którym jeden z nich wyraził nadzieję, że jeśli Platforma (nie daj Boże!) wróci do władzy, to odbierze 500 plus oraz zlikwiduje 13. i 14. emeryturę” - napisał.



„Co jeszcze bardziej szokuje, jego wypowiedź spotkała się z owacją innych członków PO, którzy jak widać chcą powrotu do tego, co było - czyli do starej biedy i swoistego prawa dżungli, gdzie wygrywa najsilniejszy” - zaznaczył premier.



Premier nawiązał też do swojego sobotniego spotkania z mieszkańcami, „w przepięknym, starym Rypinie, który pamięta sprzed kilku/kilkunastu lat”. Dodał, że miał tam okazję podziwiać jak wiele się od tego czasu zmieniło.





„Teraz takie miasta rozkwitają - i muszą się dalej rozwijać, chociaż nie podoba się to naszym oponentom z PO - partii zwijania Polski - która działała jedynie na rzecz wąskich grup interesów. Nie podoba im się wprowadzony przez nas podatek od banków i hipermarketów, dzięki któremu mamy fundusze na drogi, na politykę społeczną czy odtwarzanie posterunków Policji, bo woleliby podział na Polskę dla wybranych z wielkomiejskich aglomeracji, oraz zaniedbywaną resztę. Nie pozwolimy na to” - dodał premier.