Pożar w Yosemite zagraża unikalnym sekwojom

Strażacy walczą z groźnym i szybko rozszerzającym się pożarem w parku narodowym Yosemite (środkowa Kalifornia), który zagraża unikalnemu lasowi sekwoi. Setki turystów musiało w pośpiechu opuszczać obozowiska.

Rejon lasu sekwoi, największych drzew świata rosnących nawet przez kilka tysięcy lat, został zamknięty. Pozostała część parku jest otwarta, ale powietrze jest mocno zadymione i uniemożliwia podziwianie pięknych widoków z punktów obserwacyjnych.



Strażacy przyznają, że pożar jest bardzo trudny do opanowania. Płomienie przenoszą się szybko w warunkach suszy i silnego wiatru. Do walki z żywiołem strażacy wykorzystują m. in. samoloty gaśnicze oraz buldożery.



Las sekwoi, nazwany Mariposa Grove, liczy ponad 500 tych wspaniałych drzew, z których wiele ma własne nazwy, jak np. liczący ok. 3 tys. lat Grizzly Giant. Olbrzymie pnie niektórych sekwoi otulono ognioodporną folią.

źródło: pap

Na szczęście dotychczas pożar, którego przyczyny jeszcze nie ustalono, nie wyrządził w lesie większych szkód.