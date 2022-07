Wimbledon. Djokovic o krok od 21. tytułu, Kyrgios powalczy o pierwszy

W niedzielę Novak Djokovic stanie przed szansą wygrania Wimbledonu po raz siódmy w karierze i czwarty z rzędu. Jeśli serbski tenisista pokona Nicka Kyrgiosa, to wywalczy 21. tytuł wielkoszlemowy. Australijczyk w finale imprezy tej rangi jest po raz pierwszy.

35-letni Djokovic Wimbledon wygrał w 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 i 2021 roku. W 2020 roku prestiżowa impreza londyńska nie odbyła się z powodu pandemii. Utytułowany Serb może więc pochwalić się obecnie 27 zwycięstwami z rzędu w pojedynkach na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Clubu.



Do finału wielkoszlemowych turniejów awansował po raz 32., co jest rekordem, a do tej fazy Wimbledonu - po raz ósmy. Finał na londyńskiej trawie przegrał tylko raz - w 2013 roku z Brytyjczykiem Andym Murrayem.



Osiem lat młodszy Kyrgios, znany z krewkiego temperamentu, jest rewelacją tegorocznej edycji. W półfinale miał szczęście, bo z powodu kontuzji mięśnia brzucha do meczu nie przystąpił rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Rafael Nadal.



Przed rozpoczęciem turnieju najlepszym wielkoszlemowym wynikiem Australijczyka był ćwierćfinał. Do najlepszej ósemki dotarł w Wimbledonie 2014 i Australian Open 2015.



Djokovic z Kyrgiosem zmierzył się wcześniej dwukrotnie i oba mecze... przegrał - w 2017 roku Australijczyk był lepszy w Acapulco oraz w Indian Wells.

źródło: pap

Po zakończeniu ich niedzielnego spotkania, które rozpocznie się o godz. 15 czasu polskiego, na korcie centralnym w Londynie odbędzie się finał debla kobiet. Rozstawione z numerem jeden Belgijka Elise Mertens i Chinka Zhang Shuai zagrają z Czeszkami Barborą Krejcikovą i Kateriną Siniakovą.