Problemy z inflacją w Argentynie. Gigantyczny wzrost cen

W Argentynie wzrost cen podstawowych produktów powszechnego spożycia wyniesie w tym roku 76 proc. i będzie najwyższy od czasów argentyńskiej hiperinflacji z 1991 roku - głosi najnowsza prognoza krajowego banku centralnego (BCRA). Zdaniem ekspertów jest ona zaniżona, a koszt podstawowych towarów wzrośnie o 87,9 proc.

Najbardziej podrożały dotąd podstawowe produkty spożywcze i napoje - ich ceny rosły o 12,4 proc. miesięcznie, a do końca roku podrożeją one prawdopodobnie o 97,4 proc. Oliwa i inne tłuszcze drożeją w Argentynie od początku roku o 12 proc. miesięcznie. Uwzględniając wahania tempa wzrostu cen, do końca roku będą zapewne wyższe co najmniej o 90,6 proc. - relacjonował w sobotę prognozy BCRA stołeczny dziennik argentyński „El Clarin”.



Spodziewany w tym roku w Argentynie wzrost cen podstawowych produktów, najwyższy w Ameryce Łacińskiej po zawrotnych skokach cen notowanych w Wenezueli, niemal dwukrotnie przekracza poziom 38-48 proc., przewidywany jeszcze niedawno na 2022 rok. Taki pułap wzrostu był ustalony w porozumieniu zawartym przez Argentynę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w sprawie refinansowania argentyńskiego zadłużenia zagranicznego.

źródło: pap

Jeszcze bardziej pesymistyczną ocenę przedstawili, którzy w cytowanej przez „El Clarin” ekspertyzie prognozują, że „wzrost cen podstawowych produktów wchodzących w skład typowego koszyka zakupów przeciętnego Argentyńczyka na koniec 2022 roku wyniesie 87,9 proc.”.