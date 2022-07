Rząd Niemiec znalazł producenta amunicji dla obiecanych Ukrainie dział Gepard

Według informacji portalu tygodnika „Spiegel”, powołującego się na źródła w rządzie Niemiec, władze w Berlinie po tygodniach starań znalazły producenta, który jest w stanie dostarczyć amunicję do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, obiecanych Ukrainie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze systemy trafią do tego kraju jeszcze w lipcu - dodaje gazeta.

Do tej pory zaopatrzenie w amunicję do Gepardów uważano za problem, gdyż do dyspozycji pozostawało jedynie niespełna 60 tys. sztuk specjalnych pocisków 35 mm.



Amunicja od norweskiego producenta ma być testowana już w przyszłym tygodniu na poligonie Bundeswehry w Putlos na północy kraju - pisze „Spiegel”.



„Dzięki dostawom amunicji nic nie powinno już stanąć na przeszkodzie w dostarczeniu Ukrainie 30 systemów Gepard” - zauważa portal tygodnika. Producent systemów szkoli już w Niemczech ukraińskich żołnierzy w obsłudze Gepardów, które mają być rozmieszczone na Ukrainie w celu ochrony miast i infrastruktury krytycznej.

#wieszwiecej Polub nas