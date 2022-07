Sri Lanka: płonie rezydencja premiera, prezydent zapowiada dymisję

Prezydent Sri Lanki Gotabaya Rajapaksa zamierza ustąpić z urzędu w najbliższą środę 13 lipca – poinformował w sobotę przewodniczący parlamentu. Tego dnia tłum antyrządowych demonstrantów, domagających się rezygnacji szefa państwa, wdarł się do jego rezydencji. Później protestujący wtargnęli też do posiadłości premiera Ranila Wickremesinghe i ją podpalili.

– Decyzja (prezydenta) o ustąpieniu 13 lipca została podjęta w celu zapewnienia pokojowego przekazania władzy. Dlatego zwracam się do społeczeństwa o poszanowanie prawa i zachowanie spokoju – powiedział przewodniczący parlamentu Mahinda Yapa Abeywardana.



Wcześniej w sobotę gotowość do złożenia rezygnacji zadeklarował premier Ranila Wickremesinghe - pod warunkiem utworzenia nowego rządu, składającego się z przedstawicieli wszystkich partii. Kilka godzin później tłum protestujących wdarł się do jego prywatnej rezydencji i ją podpalił.



W związku z protestami Wickremesinghe został wcześniej ewakuowany w bezpieczne miejsce.



W związku z trudną sytuacją na Sri Lance od kilku dni trwają gwałtowne protesty spowodowane kryzysem gospodarczym i ograniczeniem dostępności podstawowych artykułów spożywczych oraz paliwa. Pokojowe protesty odbywają się w kraju od marca.

Protesters in Sri Lanka set fire to the private residence of the Prime Minister. pic.twitter.com/wFpFpyoUkj — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

źródło: pap

Sri Lanka przeżywa najgorszy kryzys finansowy od siedmiu dekad. Jej rezerwy walutowe spadły do rekordowo niskiego poziomu, wskutek czego w budżecie państwa zabrakło środków na regulowanie należności za podstawowe importowane produkty, w tym żywność, leki i paliwo.