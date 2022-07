Ataki rakietowe na wschodzie i południu Ukrainy. Są ofiary

Siły rosyjskie przeprowadziły ataki rakietowe na kilka miejscowości na wschodzie i południu Ukrainy, co doprowadziło do ofiar wśród ludności cywilnej; zginęło sześć osób, a 10 doznało obrażeń - podała w sobotę BBC, powołując się na przedstawicieli władz regionalnych. Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki na kilku kierunkach, m.in. słowiańskim i donieckim.

Raport: Wojna na Ukrainie



Cztery osoby cywilne poniosły śmierć w wyniku rosyjskiego ostrzału miasta Siewiersk w obwodzie donieckim – przekazał szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko. Atakowano też okolice Drużkiwki w tym samym regionie, jak również – według relacji mieszkańców – okolice Konstantynówki.



Celami ostrzałów były też miasta Charków, Mikołajów i Krzywy Róg.



W Charkowie rosyjskie rakiety trafiły w dzielnice mieszkalne. – Troje cywilów, wśród nich jedno dziecko, hospitalizowano – oznajmił szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. Dodał, że kolejnych czworo rannych opatrzono na miejscu.



W wyniku ostrzału Krzywego Rogu zginęły dwie kobiety, a obrażeń doznały trzy osoby, w tym ojciec jednej z ofiar śmiertelnych.

Sytuacja na froncie

źródło: pap

O sytuacji na froncie poinformował na Facebooku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.Jak przekazano, na kierunku słowiańskim siły ukraińskie odparły wszystkie próby szturmu w kierunkach Dowhenke-Kransopole i Pasika-Dołyna, zmuszając napastnika do wycofania się. Na kierunku donieckim udaremniły rosyjską próbę natarcia w kierunku Zołotariwka-Werchniokamjanske.Siły rosyjskie próbują zbliżyć się do Charkowa; atakowały w kierunku Koczubejiwka-Dementijiwka, ale zostały zmuszone przez wojsko ukraińskie do odwrotu.Sztab podkreślił, że utrzymuje się niebezpieczeństwo ataków rakietowych i lotniczych z terytorium Białorusi.