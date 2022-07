„Tusk znaczy bieda, nie chcemy powrotu biedy”. Morawiecki rozlicza słowa Tuska

Donald Tusk znaczy bieda; nie ma powrotu Tuska; nie chcemy powrotu biedy – powiedział w sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Rypina (woj. kujawsko-pomorskie) premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przestrzegał mieszkańców Rypina przed powrotem PO do władzy. Jak stwierdził, PO „zabierze 500 plus, całą politykę społeczną, 13. i 14. emeryturę”.



Morawiecki wskazał, że posłanka KO Izabela Leszczyna pod koniec czerwca w Radiu Plus, mówiąc o polityce mieszkaniowej, stwierdziła: „jak wygramy wybory przedstawimy wszystkie szczegóły”.



Zarzucił też prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu krytykę obniżania podatków przez rząd. – Oni nasze obniżenie podatków traktują jako szaleństwo – mówił premier.



Z kolei byłemu prezesowi NBP Markowi Belce wytknął słowa z programu „Newsroom” wp.pl, że „inflację można zwalczyć przez podnoszenie podatków”.



– Tusk znaczy bieda. Nie ma powrotu Tuska. Nie chcemy powrotu biedy – oświadczył Morawiecki.

„Program PO to likwidacja polityki społecznej”

źródło: pap, tvp info

– W internecie przejrzałem sobie relację ze spotkania pana Donalda Tuska z wyborcami i działaczami PO i podczas tego spotkania padł bardzo charakterystyczny głos, jednoznaczne stanowisko: my, członkowie PO - mówił jeden pan – jeden pan mówił, że ma nadzieję na to, że PO, gdyby wróciła, nie daj Boże, do władzy, to odbierze 500 plus, odbierze 13. i 14. emeryturę, że zrezygnują z całej naszej polityki społecznej, będą zabierać, likwidować, położą na tym wszystkim łapę – powiedział premier.Jak dodał Morawiecki, „kiedy on to mówił na sali, wśród członków PO, była owacja”.– Tak jest. Granda. Ale uważajmy, (...) bo to jest prawdziwy program PO: zlikwidować naszą politykę społeczną. Oni chcą powrotu do tego, jak było. (...) A jak było? Stara bieda, prawo dżungli, ubóstwo i chaos. Nie pozwolimy na to – powiedział szef rządu.