TVP3 i Radia Szczecin nie wpuszczono na wiec Tuska. Centrum Monitoringu Wolności Prasy protestuje

Dziennikarzom TVP3 i Radia Szczecin w ostatniej chwili odmówiono akredytacji na sobotnie spotkanie Donalda Tuska w auli szczecińskiej Akademii Morskiej. „PO może łamać konstytucyjną zasadę wolności słowa demokratycznego państwa, która to obejmuje nie tylko wolność wyrażania swoich poglądów ale także pozyskiwania i rozpowszechniania informacji” – pisze dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

W sobotę Tusk przyjechał do Szczecina, gdzie wygłosił przemówienie w auli Akademii Morskiej. O czym? O tym piszemy TUTAJ.



Nie zabrakło też dyskusji z aktywem partyjnym. Szczególnie zaskakujące były słowa jednego z działaczy PO, który domagał się od lidera największej partii opozycyjnej, aby po wygranych wyborach zlikwidować 500 plus i 14. emeryturę.



W spotkaniu nie mogli wziąć udziału dziennikarze TVP3 Szczecin i Radia Szczecin. Choć pierwotnie akredytacje zostały przyznane, to na kilkanaście minut przed rozpoczęciem spotkania Patryk Jaskulski z biura prasowego PO poinformował o zmianie decyzji.



– Mają państwo możliwość podejrzenia tego, co się dzieje na sali poprzez nasze media społecznościowe. Niestety, nie została państwu przyznana akredytacja – poinformował Jaskulski.

Na spotkanie z Donaldem Tuskiem w Szczecinie nie wpuszczono dziennikarzy @radio_szczecin. Bał się trudnych pytań? Tak wyglądają #WolneMedia w wizji Platformy Obywatelskiej.



To jest tylko namiastka ich totalitarnej wizji dziennikarstwa - albo śpiewasz Tuskowi "sto lat" albo won! pic.twitter.com/k7w4beOrGx — Dariusz Matecki (@DariuszMatecki) July 9, 2022

Glapiński: Rozważam pociągnięcie Donalda Tuska do odpowiedzialności Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński rozważa pociągnięcie Donalda Tuska do odpowiedzialności za jego działania wobec NBP – podaje... zobacz więcej

Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

źródło: twitter, sdp

Protest w tej sprawie złożyło Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.Oto jego treść:„CMWP SDP protestuje przeciwko naruszaniu zasady wolności słowa demokratycznego państwa przez Platformę Obywatelską w Szczecinie poprzez odmowę udzielenia akredytacji dziennikarskich redakcjom Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Szczecinie na spotkaniu z liderem Platformy Obywatelskiej, Donaldem Tuskiem, jakie miało miejsce 9 lipca b.r. w auli Akademii Morskiej w Szczecinie. Dzień wcześniej redakcje, zarówno Polskiego Radia Szczecin, jak i TVP 3 Szczecin, otrzymały zaproszenie od biura prasowego PO na to wydarzenie. Pół godziny przed spotkaniem Patryk Jaskulski z biura prasowego PO poinformował dziennikarzy w/w mediów, że nie zostaną wpuszczeni na spotkanie z liderem PO, co też się stało.W kontekście tej odmowy szczególnie wymowne jest to, iż w przeszłości publikacje w/w redakcji publicznych wielokrotnie ujawniały różnego rodzaju nieprawidłowości związane z działaniami lokalnych działaczy PO w Szczecinie. Brak zgody na uczestnictwo tych mediów, zarówno lokalnego oddziału Polskiego Radia, jak i Telewizji Polskiej, w publicznych spotkaniach działaczy Platformy Obywatelskiej można więc potraktować jako szykanę wobec tych mediów, która oznacza niechęć tej partii politycznej do transparentnej i jawnej działalności.CMWP SDP podkreśla, iż w ten sposób PO może łamać konstytucyjną zasadę wolności słowa demokratycznego państwa, która to obejmuje nie tylko wolność wyrażania swoich poglądów ale także pozyskiwania (i rozpowszechniania) informacji. Zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są zarówno instytucje państwowe oraz inne organizacje działające w przestrzeni publicznej. Opisana praktyka wykluczania niektórych dziennikarzy z dostępu do informacji budzi więc zdecydowany sprzeciw, nie sposób bowiem przyjąć, by opisane wyżej działania PO w Szczecinie miały się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa.”